«Куш-Буляк» внедрил систему спутникового мониторинга транспорта

В КХ «Куш-Буляк» внедрена система спутникового мониторинга транспорта «Скаут». Применение технологии ГЛОНАСС/GPS-контроля позволяет предприятию «Куш-Буляк» добиваться сокращения затрат на свой автопарк, сообщили CNews в ГК «Скаут».

КХ «Куш-Буляк» — это многоотраслевое, динамично развивающееся аграрное предприятие республики Башкортостан. В деятельности хозяйства используется сельхозтехника и грузовой транспорт. Эксплуатация автопарка требует значительных затрат, особенно на горюче-смазочные материалы, в случае с которыми часто фиксировался перерасход. И в определенный момент руководство «Куш-Буляк» решило обратиться к современным технологиям, внедрив инструменты спутникового контроля местоположения транспорта и расхода топлива.

Для решения своих задач предприятие выбрало систему «Скаут», которая установлена во многих агрохозяйствах России и стран ближнего зарубежья. Интегратором системы стала компания «АвтоКонтрольСервис» — авторизованный партнер ГК «Скаут» в Башкирии. Специалисты компании произвели монтаж оборудования для спутникового мониторинга, внедрили необходимое ПО и обучили диспетчеров работе с системой. В ней отслеживается работа всего автопарка, включая машины «Камаз», «Газель», тракторы МТЗ и New Holland.

«По итогам запуска системы “Скаут” можно уверенно говорить, что она отвечает всем предъявляемым к ней требованиям. Мы получаем точные данные о местоположении техники с указанием чётких параметров. Графики и таблицы, представленные в программном обеспечении, выстроены должным образом, с указанием необходимых параметров. Информация доступна в режиме реального времени, так и в архиве, что облегчает расчёт затрат по конкретному транспортному счёту», — рассказал Мавзир Латыпов, директор КХ «Куш-Буляк».

По словам заказчика, с появлением системы у предприятия появилась возможность объективно анализировать расход ГСМ и выявлять несанкционированное использование техники. Существенно повысилась дисциплина водителей: исчезла практика «левых рейсов», которые раньше было сложно доказать, пробег автотранспорта в путевых листах стал соответствовать действительности. И сейчас система «Скаут» помогает КХ «Куш-Буляк» управлять предприятием.