IDC, SAP: Потенциал цифровой трансформации малых и средних предприятий раскрыт не полностью

По данным глобального исследования, проведенного IDC по запросу SAP SE, четыре из пяти малых и средних предприятий во всех странах мира признают явные преимущества цифровой трансформации. Эти преимущества включают увеличение оборота, сокращение затрат, упрощение доступа к информации, а также повышение уровня обслуживания клиентов и продуктивности работы сотрудников. Однако потенциал цифровой трансформации раскрыт еще не полностью: менее 7% малых и средних предприятий завершили интеграцию и обрабатывают данные в режиме реального времени, оптимизируя процессы и потоки операций для повышения эффективности деятельности.

«Цифровая трансформация вполне может стать вопросом выживания малых и средних предприятий, которые хотят обеспечить рост и прибыльность, — сказал Бэрри Паджетт (Barry Padgett), президент по работе с малым и средним бизнесом, SAP. — По результатам исследования компании активно инвестируют в цифровые технологии и делают их частью своей стратегии. С точки зрения капиталовложений и объема работ ИТ-специалистов такие инвестиции открывают беспрецедентные перспективы развития и повышения эффективности за счет возможностей, которые ранее не были доступны небольшим компаниям».

Исследование посвящено динамике цифровой трансформации малых и средних предприятий в 13 странах мира. Согласно его результатам, малые и средние предприятия подходят к цифровой трансформации с практической и тактической точки зрения. Почти 44% компаний инвестируют в технологии, которые позволяют мгновенно преобразовать текущие процессы.

Средние предприятия, имеющие 500–999 сотрудников в штате, больше внимания уделяют долгосрочной перспективе. Практически половина (46,5%) уверены, что от их активного участия в цифровой экономике может напрямую зависеть выживание компании в ближайшие три-пять лет. Чуть более трети (38,2%) малых предприятий, имеющих менее 100 сотрудников в штате, солидарны с этой позицией.

Использование облака существенно упростило цифровую трансформацию для небольших компаний: две из пяти компаний подтверждают, что развертывание первого решения оказалось намного проще, чем ожидалось, или вообще не потребовало усилий.

Программное обеспечение для совместной работы и управления связями с клиентами (CRM) и приложения электронной коммерции очень популярны среди малых и средних предприятий. Зачастую эти приложения являются первым этапом цифровой трансформации: каждая третья из опрошенных компаний предпочитает поставку этих приложений в облаке.

Почти три четверти (73%) компаний, в которых уже внедрены цифровые приложения, подтверждают, что они оправдали или превзошли их ожидания от инвестиций в технологии.

«Все больше малых и средних предприятий во всех странах мира признают преимущества цифровой трансформации и расширяют использование продвинутых технологий, — сказал Рей Боггс (Ray Boggs), специалист по исследованиям среднего бизнеса, IDC. — Однако сложность заключается в интеграции разных технологий для максимально эффективной работы. Компании с такой интеграцией быстрее развиваются и достигают успеха даже в условиях растущей конкуренции».

Более одной трети (34%) опрошенных подтверждают, что выделили дополнительный бюджет, персонал и ресурсы на цифровую трансформацию, чтобы обеспечить развитие их малых и средних предприятий вместе с развитием цифровой экономики.

Цифровая трансформация малого и среднего бизнеса

«Несмотря на нестабильную экономическую ситуацию, в России наблюдается улучшение положения малого и среднего бизнеса: по данным Минэкономики России, только во втором полугодии 2016 года рост компаний СМБ составил 5,8%. Мы наблюдаем, что компании стали активнее инвестировать в создание новых каналов и форм взаимодействия с аудиторией, в том числе, с помощью использования технологий, и этот тренд скорее всего будет усиливаться. Это связано с тем, что сегодня все сложнее представить потребителя, который бы не использовал свой мобильный телефон или приложение для получения моментальных услуг: от покупки продуктов до заказа такси. Среди наших СМБ-клиентов многие используют, например, решение SAP Hybris для электронной коммерции, которое помогает им становиться мультиканальными, создавать различные цифровые площадки, чтобы выходить к своим клиентам через новые каналы», —- отметил Илья Юрьев, заместитель генерального директора SAP СНГ.

Опрос IDC по цифровой трансформации малого и среднего бизнеса был проведен IDC по запросу SAP среди 3900 представителей руководства малых и средних предприятий из 13 стран и разных отраслей, включая производство, розничную торговлю, энергетику и коммунальное хозяйство, здравоохранение, финансы и государственный сектор (правительство). Этот опрос, дающий представление о внедрении облачных технологий, приоритетах и предпочитаемых решениях, будет включен в качестве второй главы в планируемое к публикации исследование IDC по цифровой трансформации малого и среднего бизнеса. Исследование IDC по заказу SAP озаглавлено «Цифровая трансформация малого и среднего бизнеса» (SMB Digital Transformation, документ IDC IB_2090_SAP).