Dell представила новые шлюзы Dell Edge Gateway серии 3000

Dell Technologies объявила о выпуске шлюзов Dell Edge Gateway серии 3000. Как рассказали CNews в компании, шлюзы обеспечивают гибкость и широкие возможности подключения и позволяют реализовать онлайн-аналитику в сложных условиях работы и в ограниченном пространстве.

Серия 3000 включает три модели, которые предназначены для использования в качестве встроенных решений в сфере промышленной автоматизации, энергетики, транспорта и в системах цифровых табло. Шлюзы серии 3000 позволяют безопасно передавать и анализировать важные данные на периферии сети, чтобы извлекать из физического оборудования ценную аналитическую информацию в реальном времени. Идеальными местами для развертывания шлюзов станут, например, автомобили, грузовые рефрижераторы, удаленные нефтяные вышки, цифровые табло или системы кондиционирования.

Заказчикам требуется эффективное решение, которое сможет быстро осуществлять онлайн-анализ огромных объемов данных, создаваемых устройствами в сети, и дать материал для оперативного и обоснованного принятия решений. Для некоторых заказчиков неприемлемо дорого переносить все данные в ЦОД с периферийных площадок, где размещены устройства. Вычисления на периферии помогают выявить ценные и релевантные данные, которые необходимо перенести в ЦОД или в облако для дальнейшей аналитики и долгосрочного хранения. Это позволяет снизить нагрузку на полосу пропускания, сократить расходы и уменьшить риски ИТ-безопасности. Dell предлагает полный портфель инфраструктурных решений для реализации интернета вещей в промышленности. Эти инфраструктуры охватывают базовые ЦОД, периферийные площадки и облако и включает любые компоненты — от периферийных шлюзов и решений для безопасности и управления до инфраструктуры ЦОД и обеспечения подключений.

«Мы понимаем, что по мере увеличения количества подключенных устройств интеллектуальные вычислительные ресурсы на периферии (“edge computing”) становятся критически важным элементом. Интернет вещей расширяет возможности пользователей, стимулирует рост бизнеса и улучшает качество жизни. Поэтому он становится центральным элементом корпоративных стратегий цифровой трансформации, — сказал Дермот О'Коннелл (Dermot O’Connell), вице-президент Dell EMC по решениям для OEM и Интернета вещей в регионе EMEA. — Компактные и мощные шлюзы серии 3000 открывают нашим заказчикам и партнерам новые возможности интеллектуальной обработки данных и внедрения важных инноваций».

Шлюзы серии 3000 пополнили линейку оборудования Dell для интернета вещей, в которую уже входят шлюзы Edge Gateway серии 5000 и устройства Embedded Box PC серий 3000 и 5000. Для всех решений предлагаются услуги комплексной поддержки Dell (включая базовую гарантию на оборудование) или дополнительный пакет услуг Dell ProSupport на срок до пяти лет, а также услуги развертывания Dell. Пакет услуг ProSupport для шлюзов серии 3000 включает упреждающее автоматизированное определение проблем, круглосуточный доступ к инженерам ProSupport и услугу Advanced Exchange для минимизации простоев за счет быстрой замены компонентов.

Предоставляются возможности взаимодействия с более чем 65 поставщиками технологий и услуг, участвующих в отмеченной наградами партнерской программе Dell по решениям для интернета вещей, и более 20 масштабируемых типовых решений для интернета вещей. Шлюзы Gateway серии 3000 разработаны опытными инженерами-проектировщиками Dell и прошли жесткий 10-этапный процесс тестирования в наших лабораториях. При разработке этой линейки продуктов десятки тысяч часов было посвящено получению и обработке обратной связи в рамках взаимодействия с заказчиками, отраслевых консорциумов и отзывов участников рынка.

Шлюзы серии 3000 дополняют старшие модели серии 5000, которые подходят для стационарных систем и предусматривают модульное расширение, крупные сети датчиков и расширенную аналитику на периферии. Шлюзы серии 3000 подходят для использования в стационарных и передвижных системах, которые предполагают небольшие сети датчиков, ограниченное пространство и более простую аналитику.

«Новые шлюзы Dell Edge Gateway серии 3000 на базе процессоров Intel обеспечивают эффективную аналитику на периферии и имеют компактный формфактор. Шлюзы этой серии ликвидируют существующий разрыв между потребностями в данных традиционной рабочей среды и требованиями к управляемости, предъявляемыми ИТ-службой, — сказал Кен Кавиаска (Ken Caviasca), генеральный директор подразделения решений для интернета вещей (IoTG) в Intel. — Мы рады продолжить наше успешное партнерство с Dell, чтобы обеспечить подключение важных устройств нашим заказчикам IoT-решений».

Аппаратная часть всех трех моделей включает процессор Intel Atom, ОЗУ 2 ГБ и хранилище eMMC 8 ГБ (варианты расширения емкости: 32 ГБ и карта памяти SD), Ethernet, USB, сертифицирован для Wi-Fi, Bluetooth LE, интегрированную поддержку мобильной связи 3G или 4G LTE (для отдельных стран), высоких или низких экстремальных рабочих температур от -30°C до +70°C, встроенный цифровой модуль GPS, акселерометры и датчики атмосферного давления, поддержку широкого диапазона входного питания от 12 до 57 В пост. тока (с защитой от переходного напряжения автомобиля), возможность подачи питания через PoE (Power over Ethernet), запальный штифт для удобства работы во время подключения к устройству, работающему от аккумулятора.

Новые модели имеют дифференцированные наборы компонентов. Промышленная автоматизация и управление энергопотреблением, модель 3001: многофункциональный порт ввода-вывода и программируемые последовательные порты (RS-485/422/232). Транспорт и логистика, модель 3002: отслеживание GPS, поддержка акселерометров и других MEMS-устройств, шина CAN для наземных/морских протоколов, встроенная спецификация ZigBee для сетчатой сети датчиков. Цифровые табло и розничная торговля, модель 3003: выход DisplayPort для видеодисплеев (2560 x 1600) и разъем линейного входа/выхода 3,5 мм для высококачественной потоковой передачи аудио.

Хотя каждая модель ориентирована на потребности соответствующего целевого рынка, шлюзы серии 3000 в целом подходят для многих других отраслей и сценариев использования. При необходимости можно реализовать дополнительные возможности ввода-вывода при помощи сторонних аппаратных ключей USB и вариантов распределенного ввода-вывода.

Предлагаются также дополнительные принадлежности. В частности, имеется монтажный кронштейн с креплением кабеля, при помощи которого можно устанавливать шлюз в самых разных местах — например, на настенной DIN-рейке на заводе или под капотом 18-колесногно грузового автомобиля. В дополнение к этому предлагаются несколько сертифицированных антенн для встроенных функций беспроводной связи, а также карты памяти SD для расширения емкости системы хранения до 64 ГБ.

Продажи шлюзов Dell Edge Gateway серии 3000 начнутся с начала лета 2017 года.