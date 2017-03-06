«Билайн» перевел Камчатку на оптоволоконный канал

«Вымпелком» (торговая марка «Билайн») объявил о переводе трафика своих сетей на Камчатке в скоростной оптоволоконный канал. Как рассказали CNews в компании, переход со спутникового канала на волоконно-оптическую линию связи (ВОЛС) в несколько раз увеличил скорость мобильного интернета и улучшил качество передачи данных.

На ВОЛС переведены сети 4G и 3G. Благодаря этому «Билайн» предоставил своим клиентам возможность пользоваться мобильным интернетом на совершенно новых скоростях. Скорость доступа стала сопоставима со среднестатистическими показателями в России. Максимальные пользовательские скорости в сети 4G теперь достигают 100 МБит/с.

Сеть 4G в Петропавловске-Камчатском была построена несколько месяцев назад и работает в диапазоне 2600 МГц. В зону покрытия попали спальные районы, учебные заведения, торгово-развлекательные и бизнес центры, важные социальные объекты. Среди них исторический центр – Авачинская бухта, Камчатская краевая научная библиотека им. С. П. Крашенинникова, Камчатский театр драмы и комедии. Скоростным мобильным интернетом теперь можно пользоваться на прогулках по Театральной площади, пляжу на Озерновской косе, Аллее Морской славы и другим местам.

Благодаря новым технологиям клиенты могут легко пересылать и просматривать большие файлы, смотреть HD-фильмы с мобильных устройств, играть в онлайн-игры в удобном для них месте и многое другое. Для использования высоких скоростей мобильного интернета клиенту нужно лишь иметь оборудование с поддержкой LTE. В офисах продаж «Билайн» можно при необходимости бесплатно заменить SIM-карту на поддерживающую LTE, а также выбрать 4G-смартфон, планшет или роутер.