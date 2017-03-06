«1С-Рарус» внедрила «1С:ERP Управление предприятием 2» в «НИИ командных приборов»

«1С-Рарус» объявила о завершении проекта по автоматизации бухгалтерского, складского и управленческого учета в Акционерном обществе «Научно-исследовательский институт командных приборов» в Санкт-Петербурге. Как рассказали CNews в компании, новая система «1С:ERP Управление предприятием 2» охватила свыше 100 автоматизированных мест. Обеспечен точный и прозрачный учет выполнения заказов по всем договорам, включая специфические требования к ведению договоров Гособоронзаказа.

Научно-исследовательский институт командных приборов (АО «НИИ командных приборов») образован в 1967 году. Предприятие разрабатывает комплексы командных и силовых гироскопических приборов для навигации и управления движением ракет, ракет-носителей, разгонных блоков, космических аппаратов и других подвижных объектов. За 50 лет институт разработал несколько поколений комплексов.

Структура института включает научно-исследовательские и конструкторские отделения и отделы, производство и технологическое отделение, испытательный центр, административные и обеспечивающие службы. Ранее бухгалтерский, складской и управленческий учет в организации велся в разрозненных базах, что традиционно приводило к увеличению трудозатрат, дублированию данных и ошибкам при их переносе. Потребовалось создать единую систему для ведения учета, сократить время на ввод и анализ информации, исключить дубли, предоставить возможность вести налоговый учет в новой системе. Было необходимо учесть изменения в законодательстве по Гособоронзаказу и новые требования ГК «Роскосмос» по формированию план-фактного анализа работы.

Руководство «НИИ командных приборов» обратилось к экспертам «1С-Рарус», имеющим положительный опыт работы с предприятиями ГК «Роскосмос». Предпроектное обследование показало, что оптимальной для организации является система «1С:ERP Управление предприятием 2». Проект по ее внедрению стартовал совместно со специалистами «1С-Рарус».

Сегодня новая система развернута в институте на 106 рабочих местах. Автоматизированы процессы управления внеоборотными активами, учет затрат, анализ финансовых результатов, бухгалтерский и налоговый учет, казначейство, управление продажами, запасами, закупками, а также управление нормативно-справочной информацией.

В системе хранится полная информация о договоренностях организации (договоры и соглашения с поставщиками, договоры с клиентами и т.д.) и связанных с ними документах (акты, финансовые и прочие документы). Данные по каждому новому договору мгновенно отражаются в складском, бухгалтерском, налоговом и управленческом учете: это позволяет оперативно определять необходимые материалы для производства, контролировать сроки исполнения обязательств по договорам и оплату. За счет использования единой базы данных сократились сроки подготовки консолидированной отчетности по исполнению договоров всеми службами организации. Таким образом руководство всегда обеспечено самой актуальной информацией о заказах организации и их исполнении.

Важные особенности новой системы - это отдельный учет договоров Гособоронзаказа по уникальным номерам, возможности для организации банковского сопровождения каждой сделки, ведение расчетов по контрактам по установленным правилам, включая раздельный учет финансовых результатов по каждому контракту. Несмотря на усложнение схемы работы по договорам гособоронзаказа, благодаря внедрению «1С:ERP Управление предприятием 2» удалось ускорить формирование отчетности по договорам.

Внедренная система обеспечивает оперативное управление складом. Ведение складского и бухгалтерского учета теперь происходит в одной базе: исключены переносы данных и ошибки, связанные с этим. Организован автоматизированный учет движения материалов, унифицированы наименования материалов и комплектующих, прозрачно и быстро проводится инвентаризация, переоценка и комплектование ТМЦ, необходимых для производства систем ориентации космических аппаратов, силовых гироскопических комплексов и двигателей-маховиков и других изделий.

Обеспечена возможность для четкого планирования, контроля и анализа движения денежных средств и финансовых показателей работы организации. Все данные прозрачны и актуальны. Сократилось время формирования отчетов для руководства. За счет автоматизации бухгалтерского и налогового учета на базе единой системы удалось ускорить и повысить качество подготовки отчетности в фискальные органы.

«Мы успешно завершили данную часть проекта развития информационной системы нашего предприятия, - отметил заместитель генерального директора по информационным системам Анатолий Владимирович Сорокин, - Мы планируем развивать нашу информационную среду на платформе «1С», включив в нее функции по ведению кадрового учета и расчета заработной платы для работников, а затем автоматизировать процессы нормирования и диспетчеризации производства. Ожидаем, что успешное сотрудничество с командой «1С-Рарус» поможет нам провести все необходимые изменения эффективно и в запланированные сроки».