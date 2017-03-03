ZTE готовит свои 5G-решения к предварительному коммерческому внедрению в 2018 году

Корпорация ZTE объявила о своих планах осуществить предварительное коммерческое внедрение своих 5G-решений, начиная с третьего квартала 2018 г., что позволит операторам минимизировать время, затрачиваемое на создание сетей с поддержкой 5G. Как рассказали CNews в ZTE, 5G-решения компании, согласно прогнозам её специалистов, будут внедрены в коммерческих сетях 5G в первом квартале 2019 г.

Новые решения ZTE — полная линейка базовых станций суб-6 ГГц и миллиметрового диапазона — поддерживают радиоинтерфейсы 5G New Radio (NR) Проектов партнёрства третьего поколения (3GPP) и основные частотные диапазоны 5G. Устройства данной линейки используют массовый многоканальный ввод и вывод (МIMO), сопровождение и отслеживание сигналов, формирование направленного сигнала и другие ключевые технологии 5G, удовлетворяя, таким образом, требования к докоммерческому развёртыванию сети 5G.

По данным ZTE, компания ежегодно инвестирует более 1 млрд юаней в исследования и проектно-конструкторские разработки сетей 5G, а в 2016 г. осуществила верификацию ключевых технологий 5G в миллиметровом диапазоне и суб-6 ГГц, успешно выполнив их экспериментальные испытания. ZTE также уже прошла все процедуры первого этапа национальных испытаний 5G в Китае. Компания выполнила верификацию одноточечной технологии 5G и её прототипа, перейдя к этапу верификации решения 5G и разработки соответствующих продуктов.

Решения Pre5G от ZTE позволяют операторам моделировать производительность сетей 5G в существующей инфраструктуре 4G LTE, гарантируя рост показателей пропускной способности и сокращение времени задержки. Эти решения способны легко модернизироваться под будущие нужды 5G, утверждают в компании.

ZTE заключила стратегические партнёрские соглашения в области развития 5G с телекоммуникационными операторами мира, включая Deutsche Telekom, Telefonica, SoftBank, KT Group, China Mobile, China Telecom and China Unicom.