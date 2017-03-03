VMware AirWatch Managed Services создает новые источники дохода для глобальных поставщиков коммуникационных услуг

VMware объявила о том, что операторы связи теперь могут предлагать услуги VMware AirWatch в виде управляемой услуги в рамках программы VMware vCloud AirNetwork Managed Services Provider (MSP). Как рассказали CNews в компании, операторы связи могут начать использовать сервисы AirWatch от VMware, чтобы предлагать дифференцирующие вспомогательные услуги, которые создают новые источники дохода путем помощи корпоративным заказчикам в решении наиболее существенных задач, связанных с мобильностью.

Облачные сервисы и SaaS-модели уже стали для ИТ привычными, а теперь и программы мобильности сформировались и стабилизировались, поэтому многие компании хотели бы передать управление корпоративной мобильностью (EMM) на аутсорсинг доверенному партнеру в виде управляемой услуги.

Включение AirWatch в VMware vCloud Air Network позволяет операторам связи использовать эту возможность для управления корпоративной мобильностью (EMM). Это первое в отрасли решение для операторов связи «под ключ», предлагающее управляемые EMM-услуги без необходимости вкладывать средства в собственную инфраструктуру; или даже просто хостинг EMM-лицензий конкретных заказчиков в своем ЦОДе. Операторы вступают в программу vCloud Air Network Program для поставщиков управляемых услуг, чтобы предоставлять готовое решение, которое включает в себя ведущее в отрасли EMM-решение AirWatch: AirWatch обеспечивает управление корпоративными, BYO, и специализированными для конкретного бизнеса устройствами, включая устройства под управлением Windows 10.

Развитие и доставка сервисов: vCloud Air Network предполагает оптовые скидки для операторов связи, которые рассчитываются исходя из планов развития, партнерской поддержки, тестовых мощностей, маркетинговой поддержки, обучения и др. Операторы связи получают преимущества консолидированного биллинга, подробных сведений о затратах и упрощения операций. Операторы связи смогут помочь заказчикам быстро внедрять сервисы и расширять географию присутствия, без необходимости инвестировать в новые мощности ЦОДа.

Операторы связи могут использовать сервисы мобильного доступа AirWatch для расширения предложений по управляемым услугам, включающих мониторинг устройств, поддержку, управление соответствием нормативным требованиям, профессиональные и консультационные услуги, обучение.

«Компании хотят тратить меньше ресурсов на выполнение ИТ-задач, и больше — на свою профильную деятельность, — сказал Самит Дхаван (Sumit Dhawan), исполнительный вице-президент и главный менеджер группы End-User Computing, VMware. — Управляемые услуги AirWatch в рамках предложения vCloud Air Network MSP снижают расходы и время на внедрение и работу с собственной управляемой средой обслуживания для сервисов управления мобильностью. Это позволяет партнерам AirWatch сделать сервис более ценным для своих заказчиков. Отдав весь свой стек приложений по управлению мобильным доступом на аутсорсинг, заказчики могут сфокусировать внимание на потребностях своего бизнеса и при этом получать поддержку от авторитетного советника по мобильности».