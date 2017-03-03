Смартфоны LG K8 2017 и LG K7 2017 доступны для предзаказа. Фото и цены

LG Electronics объявила об открытии предзаказа на новые смартфоны К-серии 2017 — модели LG K8 2017 и LG K7 2017. Как рассказали CNews в компании, новинки оснащены передовыми технологиями камеры и удобными пользовательскими функциями.

LG K8 2017 представляет собой смартфон для селфи с высокой производительностью и ярким дисплеем. Высокое качество снимков и видео обеспечивают 5-мегапиксельная фронтальная и 13-мегапиксельная основная камеры. Модель унаследовала уже известные пользователям функции «Виртуальная вспышка», которая позволяет делать селфи даже в темноте, и «Интервальная съемка по жесту руки», с помощью которой можно получить серию из 4 селфи с разницей в несколько секунд, просто дважды открыв и сжав ладонь перед камерой.

Благодаря изогнутым и плавным линиям 2,5D-стекла смартфон удобно лежит в руке, а на большом 5,0'' HD -дисплее вы можете насладиться множеством ярких деталей ваших фотографий и видео. Возможности 4-ядерного процессора помогут решить все необходимые задачи в течение дня, а съемный аккумулятор 2500 мАч обеспечит продолжительную работу смартфона.

LG К7 2017 это компактный смартфон с основной 8 МП и фронтальной 5 МП камерами и поддержкой 4G LTE. Для тех, кто не хочет терять время на долгую подготовку камеры к съемкам, будет полезна функция «Съемка в одно касание»: делайте яркие кадры одним касанием к экрану и делитесь впечатлениями с друзьями.

Смартфон LG K7 2017

Тонкий корпус смартфона со слегка закругленными линиями удобно лежит в руке. Благодаря технологии On-Cell Touch 5-дюймовый дисплей смартфона сохраняет четкость изображения даже при ярком солнечном свете. 4-ядерный процессор 1,1 ГГц обеспечит достаточную мощность аппарату, а поддержка высокоскоростного интернета 4G LTE позволит мгновенно размещать фото и видео в соцсетях, просматривать ролики на YouTube, играть в он-лайн игры или скачивать разнообразный контент без зависаний сети.

Смартфон LG K8 2017

Новые смартфоны LG K-серии 2017 года являются примером использования современных мобильных технологий LG и философии дизайна премиум-класса в различных ценовых категориях.

Модели LG K8 2017 и LG K7 2017 доступны для предзаказа по рекомендованной розничной цене 10990 рублей и 8990 рублей, соответственно.