Samsung представила новое приложение для просмотра видео в Facebook

Samsung Electronics объявила о запуске нового приложения Facebook видео для телевизоров Samsung Smart TV, совместимого с моделями QLED телевизоров 2017 года, а также со всеми моделями телевизоров Smart TV линеек 2015, 2016 и 2017 годов.

«Мы очень рады предоставить пользователям телевизоров Samsung Smart TV дополнительный доступ к функциям самой популярной социальной сети, — сказал вице-президент подразделения визуальных устройств воспроизведения Samsung Electronics Сэнгсук Хан (Sangsook Han). — Мы продолжаем внедрять инновации по всем направлениям, включая разработку технологий и создание партнерских отношений, чтобы обеспечить доступ к самому широкому выбору сервисов нашим клиентам по всему миру».

Новое приложение Facebook для умных телевизоров — это возможность смотреть видео из социальной сети на большом экране. С помощью приложения пользователи могут смотреть контент, опубликованный на страницах своих друзей или групп, а также просматривать ролики из списка самых популярных и получать рекомендации на основе своих интересов.

Начать пользоваться приложением очень просто. Необходимо войти в Samsung Smart Hub, загрузить приложение Facebook и авторизоваться в своем аккаунте.

Ранее в этом году Samsung представил новые функции телевизоров Smart TV, с помощью которых взаимодействие с телевизором стало еще проще и удобнее. , Теперь управлять всеми подключенными к телевизору устройствами стало еще проще с помощью усовершенствованного универсального пульта Samsung One Remote. Кроме этого, пользователи смогут смотреть свои любимые телепрограммы и видео в онлайн-сервисах на экране телевизора, выбирая их в приложении Smart View на своем смартфоне или планшете.

Усовершенствованная платформа Smart Hub была впервые продемонстрирована на телевизорах линейки QLED TV на выставке CES 2017. Среди целого набора выдающихся особенностей, телевизоры QLED TV отличаются невероятно качественной и натуралистичной цветопередачей. Технология QLED TV стала первой в истории телевидения, получившей подтверждение одной из крупнейших научно-технологических ассоциаций Европы, Verband der Elektrotechnik (VDE), о способности воспроизводить 100% цветового охвата.