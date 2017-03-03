Процессоры AMD Ryzen 7 для настольных ПК доступны для заказа

Компания AMD после четырех лет и тысяч часов разработок представила три первых модели процессоров для настольных ПК — AMD Ryzen. Как сообщили CNews в AMD, Ryzen станет первым процессором от компании, работающим на новой архитектуре Zen, которая демонстрирует высокую производительность в многопоточном режиме для любителей игр на ПК, создателей контента и энтузиастов по всему миру.

«Вместе с процессорами Ryzen 7 для настольных ПК, компания AMD предлагает любителям игр и энтузиастам высокую производительность при минимальной мощности среди 8-ядерных процессоров для настольных ПК, создавая оптимальные условия для работы с компьютером для миллионов людей», — заявила Лиза Су, президент и генеральный директор AMD.

Начиная с сегодняшнего дня для заказа доступны 3 модели 8-ядерных процессоров Ryzen 7. Во втором квартале AMD планирует также выпустить 6- и 4-ядерные процессоры Ryzen 5, после чего в текущем году выйдут в свет Ryzen 3, призванные повысить производительность для серийных приложений. Все процессоры работают на платформе AM4, материнские платы уже доступны от ведущих ODM, заявили в компании.

«Процессоры Ryzen поддерживают интеллектуальные технологии повышения производительности, которые позволяют любителям игр и энтузиастам получить невероятную отзывчивость среды — и все это в одном модуле, — рассказал Джим Андерсон, старший вице-президент и генеральный менеджер, Computing and Graphics Group, AMD. — В ближайшем будущем мы представим дополнительные линейки процессоров Ryzen, начиная с Ryzen 7 для энтузиастов до пользователей производительных приложений с Ryzen 5 и серийных систем с Ryzen 3». По его словам, этот портфель CPU демонстрирует привлекательное соотношение цена/качество, а также представляет целый набор таких возможностей, как разблокированные множители процессоров и технологии AMD SenseMI.

Наряду с началом продаж процессоров Ryzen 7, AMD также объявила о спецификациях для двух CPU Ryzen 5, а также продемонстрировала флагманский Ryzen 5 1600x.

В дополнение к доступности для самостоятельной сборке, в ближайшие месяцы потребители также смогут приобрести Ryzen в системах от различных производителей ПК.

«По мере того как рынки киберспортивных приложений и виртуальной реальности продолжают развиваться, Dell нацелена на создание современных технологий, которые обеспечат оптимальный игровой процесс и иммерсивные впечатления. Мы рады возможности установить новые высокопроизводительные процессоры AMD Ryzen на некоторые настольные ПК и моноблоки уже в ближайшие месяцы, — заявил Рэй Вах, старший вице-президент группы потребительских решений Dell.

«Lenovo всегда исследует возможности и создает новые решения, чтобы предложить нашим покупателям инновационные ПК, способные обеспечить наиболее иммерсивные впечатления, — отметил Джонсон Джиа, старший вице-президент президент подразделения ПК и «умных» устройств в Lenovo. — Мы рады сотрудничеству и возможности использовать новые, революционные процессоры Ryzen».

Эксперт по оверклокингу компании Asus Джон «Элмор» Сандстрем, ветеран оверклокера Петри «SF3D» Корхонен и команда AMD Ryzen смогли довести частоту Ryzen 7 1800X более чем до 5,35 ГГц, получив рекорд производительности 8-ядерного процессора в данной категории, указали в AMD. Процессор Ryzen с охлаждением жидким азотом выполнил стандартные тесты Cinebench R15 и R11.5 с результатами 2454 и 27.40. Общедоступная утилита Ryzen Master Software позволяет получить полный контроль над настройками процессора и выжать каждую каплю производительности из CPU.

Процессоры AMD Ryzen уже доступны для заказа в ряде интернет-магазинов.