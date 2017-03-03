Первая социальная блокчейн-платформа запущена на базе Waves

Waves и «Партия роста» объявили о выпуске платформы «Люди роста» на блокчейне Waves. Как рассказали CNews в компании, на первом этапе проекта реализована финансовая основа платформы – токен Upcoin (апкойн). На блокчейне Waves выпущено 10 млн апкойнов. Каждый новый участник сообщества «Люди роста» после регистрации на портале получает электронный кошелек.

Внутренняя валюта позволяет проводить взаиморасчеты внутри платформы и является основой программы лояльности. Инфраструктура Waves в рамках платформы «Люди роста» обеспечит внедрение рейтинговой системы, запуск программы краудфандинга, а также проведение внутрипартийных голосований на блокчейне.

Сейчас транзакции происходят в апкойнах. В перспективе функционал кошелька может быть дополнен операциями с криптовалютами. Внутренняя валюта – апкойны, используется для расчетов участников системы между собой. апкойн можно передавать, рассчитываться им внутри платформы, с его помощью возможно участие во всех проектах сети. На базе апкойна построена программа лояльности платформы. За участие в мероприятиях сообщества начисляются бонусы, которые дают скидку у партнеров на образовательные программы, занятия йогой в клубе и многие другие услуги и сервисы. Члены сообщества получают право на кредит в апкойнах. В настоящее время экосистема «Люди роста» активно привлекает на свою платформу новых участников, предлагающих программы лояльности для ее членов.

«В отличие от привычных программ лояльности разработка и внедрение токена на блокчейне стоит в несколько раз дешевле. Кроме того, технология блокчейн обеспечивает такие преимущества как полная прозрачность работы системы, гарантирует бесперебойную работу и неизменяемость транзакций», - сказал основатель и генеральный директор блокчейн-платформы Waves Александр Иванов.

В перспективе в рамках платформы «Люди роста» на блокчейне Waves планируется запуск программы внутрипартийного краудфандинга бизнес-проектов как в апкойнах, так и в биткоинах. Также инфраструктура Waves позволит внедрить рейтинговую систему платформы. С помощью этого инструмента участники смогут наращивать свой статус в сообществе. Кроме того, на базе блокчейна планируется проводить все внутрипартийные голосования. Благодаря этой технологии процесс голосования становится абсолютно прозрачным, его результаты видны в реальном времени. В частности, результаты волеизъявления всей страны можно определить за час. Использование технологии блокчейн в системах голосования открывает новые возможности для бизнеса, социальных проектов, а также на уровне государства в рамках выборного процесса.

Waves Platform — децентрализованная платформа для проведения краудфандинга и выпуска цифровых ценностей. Это блокчейн-проект с российскими корнями. Криптоплатформа Waves нацелена, главным образом, на эмиссию, торговлю и обмен активами/собственными токенами на блокчейне. Одна из основных особенностей проекта - ориентация на простоту использования и массовое внедрение. Четыре базовых компонента Waves, платформы с открытым исходным кодом: криптовалюта, блокчейн, децентрализованный механизм подтверждения на основе консенсуса и сообщество майнеров, обслуживающих сеть. В качестве алгоритма консенсуса используется Proof-Of-Stake. В июне 2016 года Waves завершила ICO (Initial Coin Offering- публичная продажа монет), в ходе которого собрала более $16M (30 000 BTC). По размеру краудфандинговых инвестиций платформа вошла в ТОП-3 самых успешных блокчейн-проектов.