«Норинга» разработала мобильное приложение по оптимизации доставки воды

Бренд «Норинга» (торговая марка компании «Чистая вода») закончил разработку мобильного приложения для внутреннего пользования по оптимизации процесса доставки бутилированной воды. Новинка призвана упростить логистику на всех стадиях поставки: от оформления заказа сотрудником call-центра до получения товара клиентом и отчетности экспедитора. Благодаря проекту компании удалось оптимизировать бизнес-процессы, ускорить процесс обмена информацией, снизить операционные расходы и финансовые риски. Итоговым эффектом стало улучшение качества обслуживания клиентов за счет снижения количества ошибок и повышения оперативности в работе, сообщили CNews в «Чистой воде».

Технология, разработанная ИТ-департаментом компании при участии внешних разработчиков мобильных приложений, упростила взаимодействие между сотрудниками call-центра, отдела контроля и службы доставки, а также позволила автоматизировать и сделать более точным процесс передачи информации о сделке экспедитору, а после доставки — в отчетные системы. Новая мобильная платформа полностью интегрирована с главной учетной системой и устанавливается на корпоративные планшеты экспедиторов — водителей, доставляющих воду. Чтобы получить всю нужную информацию о доставке теперь достаточно посмотреть в планшет, и не нужно просматривать кипу бумаг или звонить менеджерам call-центра.

В начале каждой смены экспедиторы получают на свой планшет полную информацию с сервера со всеми необходимыми данными: рейсом, планом прибытия к клиентам, списком товаров и документов. Менеджеры могут отслеживать процесс доставки, видеть результаты посещения экспедитором конечной точки и количество отгруженного товара. Если оператор в течение дня вносит изменения в заказ клиента, то экспедитор видит это в режиме онлайн. В конце дня в приложении автоматически создается отчет, в котором отображаются результаты прохождения маршрута, количество доставленного и возвращенного товара, а также итоговая сумма денежных средств для сдачи в кассу.

Решение о разработке мобильного приложения было принято после анализа бизнес-процессов, который выявил низкую эффективность «ручной» обработки документов и задержку при получении информации о совершенных сделках, рассказали в «Чистой воде». Сегодня уже в конце рабочего дня есть информация обо всех сделках с клиентами, доставках, отменах, переносах, что позволяет оперативно работать дальше. Если раньше обработка бумаг от клиентов занимала у менеджеров несколько дней, то теперь планшет отражает факт доставки онлайн.

В целом разработка мобильного приложения стала продолжением проекта по автоматизации процесса обработки данных о сделках с клиентами. Первым этапом была разработка системы автоматической обработки документов. Сейчас при помощи системы Abbyy FlexiCapture документы распознаются при сканировании по штрих-коду, проверяются автоматически на правильность оформления, вносятся в электронный архив. Затем программа принимает решение о необходимости доработки документа. Экспедитору достаточно в конце рабочего дня положить все документы в сканер, и система в дальнейшем сама их обработает.

«Наша разработка не уступает технологиям, которые используют лидеры логистических компаний. Нам удалось полностью автоматизировать процесс обработки клиентских документов и снизить связанные с ним расходы. Мобильное приложение позволило более эффективно координировать работу нашей Службы доставки и снизить количество сотрудников в отделе контроля в 4 раза», — заявил директор компании «Чистая вода» (ТМ «Норинга») Юрий Менухов.