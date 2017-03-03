HP представила мобильное устройство Pro x2 для профессионалов. Фото

HP Inc. анонсировала выпуск мобильного ПК Pro x2 612 G2 для коммерческих заказчиков с отсоединяемой клавиатурой, а также аксессуары для HP Pro x2 и HP Elite x3, с помощью которых клиенты HP смогут работать на мобильных устройствах где угодно и когда угодно. Все эти новинки, представленные компанией в ходе Mobile World Congress 2017, отличаются широкими функциональными возможностями, производительностью и безопасностью.

HP Pro x2 612 G2 предназначен для профессионалов, которым необходимо стильное и удобное мобильное устройство. Такие специалисты активно используют приложения для автоматизации различных процессов при оказании «выездных услуг», государственного управления, здравоохранения и ритейла. Эти задачи особенно чувствительны к тому, чтобы мобильное устройство гарантировало высокую производительность, безопасность корпоративного уровня и удобство при техническом обслуживании.

«Уже сегодня более 60% молодых людей работают мобильно, а к 2020 году они составят большую часть работающего населения. Им нужны стильные мобильные устройства, которые соответствуют их образу работы «на лету». Сфера ИТ тоже нуждается в таких устройствах, чтобы сохранять высокие уровни удобства управления, технического обслуживания и безопасности, — сказал Бенуа Боннафи (Benoit Bonnafy), вице-президент, подразделение Business Personal Systems EMEA, HP Inc. — Сегодня только HP предлагает устройства в удобных мобильных форм-факторах для специфических областей применения, со встроенными функциями безопасности и низкой общей стоимостью владения».

Мобильный ПК Pro x2 612 G2

HP Pro x2 612 G2 — это универсальное мобильное устройство с отсоединяемой клавиатурой, которое отличается большим количеством режимов использования, идеальных для коммерческого применения. Например, режим консоли, режим ввода данных электронными чернилами, режим планшета и режим ноутбука. HP Pro x2 оснащен новейшими процессорами Intel 7-го поколения, что гарантирует надежность и производительность.

Мобильный ПК Pro x2 612 G2

HP Pro x2 создавался специально для эффективной мобильной работы, этот ПК поддерживает сети WLAN и, как дополнительную функцию, сети WWAN . Также он оснащен быстро заряжающимся аккумулятором с продолжительностью автономной работы до 11 часов . Клавиатура для совместной работы, крепящаяся магнитами, имеет специально выделенные клавиши для прямого управления голосовыми и видео вызовами в режиме конференции. При рисовании и написании заметок удобен стилус HP Active Wacom Pen с функцией запуска приложений, а также откидывающаяся на 165 градусов подставка, которая позволит пользователям удобнее презентовать результаты своей работы. HP Pro x2 имеет разъем USB-C для быстрой зарядки и передачи данных, а также разъем USB-A для доступа к традиционным периферийным устройствам.

Мобильный ПК Pro x2 612 G2

Значительное внимание при разработке HP Pro x2 уделялось требованиям к безопасности и удобству управления жизненным циклом ИТ. ПК создан для применения в безопасных рабочих средах и включает в себя встроенное устройство чтения смарт-карт, съемный твердотельный накопитель и пакет программ HP Client Security Suite Gen3 . Устройство также может быть оснащено датчиком отпечатков пальцев и технологией Near Field Communications (NFC). Для Для легкого сервисного обслуживания HP Pro x2 имеет съемную заднюю крышку, удобный в техническом обслуживании дисплей, откидную подставку и другие компоненты. Помимо этого, для него обеспечивается специализированная круглосуточная коммерческая поддержка . Конструкция HP Pro x2 позволяет устройству функционировать в течение традиционного корпоративного жизненного цикла от 3 до 5 лет. Устройство прошло испытания по военным стандартам США на ударопрочность, стойкость к пыли, влаге, температурным перепадам и пр.

Мобильный ПК Pro x2 612 G2

Также HP представила ряд аксессуаров для HP Pro x2 и HP Elite x3, которые помогут профессионалам поддерживать высокую продуктивность и оставаться на связи независимо от того, где они работают — в офисе или в дороге. На выставке Mobile World Congress было официально объявлено о выпуске следующих новинок :

Мобильное решение для сканирования HP Elite x3 Mobile Scanning Solution: Созданное на базе инновационного устройства HP Elite x3, это решение открывает широкие возможности перед работниками сфер здравоохранения, розничной торговли и выездных услуг. Встроенный сканер штрих-кода можно использовать в дороге для проверки цен, доступа к информации о товарах на складе и к сведениям о работе с клиентами, а затем без проблем продолжить работу в бэк-офисе, подключившись к дисплею, мыши и клавиатуре для использования всех возможностей настольных ПК .

Защитный чехол HP Pro x2 612 G2 Rugged Case: Идеально подходящий для людей, работающих в экстремальных условиях, этот чехол имеет поворачивающийся на 360 градусов ручной ремешок, наплечный ремешок, держатель стилуса, а также возможность использования приобретаемых отдельно заглушек для разъемов. Совместим с клавиатурой HP Pro x2.

Док-станция HP Elite USB-C Dock : Помимо возможности зарядки вашего устройства, эта готовая к использованию док-станция корпоративного класса позволяет превратить его в настольный ПК и подключиться к нескольким дисплеям и другим устройствам. Совместима с такими устройствами, как HP Pro x2, HP Elite x2 1012 G1 и HP Elite x3, которые имеют многофункциональный разъем Type-C USB и устройствам, которые поддерживают технологию Thunderbolt.

Дорожный концентратор HP USB-C Travel Hub: Данное решение предназначено для профессионалов, которым необходим доступ к дополнительным разъемам для периферийных устройств, когда они находятся в дороге. С помощью одного кабеля USB-C позволяет заряжать устройства Pro x2, Elite x2 и Elite x3, выполнять их сквозное подключение к дисплеям и другим USB-устройствам и при этом работать на них.

Модуль HP Retail Case 12: Данный модуль, о выпуске которого было официально объявлено на выставке Национальной федерации розничной торговли США (NRF), подсоединяется к HP Pro x2 в целях создания портативного решения для сотрудников магазинов, позволяющего им осуществлять продажи и проводить торговые сделки непосредственно в торговых залах.

Универсальное устройство HP Pro x2 612 G2 доступно уже сегодня по цене от 64990 руб. Защитный чехол HP Pro x2 612 G2 Rugged Case доступен уже сегодня по цене от 3590 руб. Док-станция HP Elite USB-C Dock доступна уже сегодня по цене от 7990 руб. Дорожный концентратор HP USB-C Travel Hub доступен уже сегодня по цене от 2990 руб.. Модуль Retail Case 12 доступен уже сегодня. Комплект из устройства HP Elite x3 и решения для сканирования HP Mobile Scanning Solution доступен уже сегодня.