Eset обновила дешифратор для жертв вымогателя Crysis

Eset объявила о выпуске новой версии бесплатной программы для восстановления файлов, зашифрованных вымогателем Crysis. Как рассказали CNews в компании, утилитой могут воспользоваться пользователи, файлы которых зашифрованы со следующими расширениями: .xtbl, .crysis, .crypt, .lock, .crypted и .dharma.

Crysis – типичная программа-вымогатель, которая шифрует файлы и требует выкуп за восстановление доступа. Она распространялась различными способами, включая вложения в спам-письмах и рекламу в соцсетях.

Система телеметрии Eset фиксировала рост числа обнаружений Crysis с мая 2016 года.

14 ноября 2016 года мастер-ключи для расшифровки были опубликованы на сайте BleepingComputer.com. На тот момент продукты Eset NOD32 детектировали различные версии Crysis в 123 странах, около 5% обнаружений пришлось на Россию.

Обновленную утилиту для расшифровки файлов можно скачать на сайте Eset.