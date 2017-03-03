В России стала доступна облачная event-платформа от etouches

Компания etouches, международный разработчик облачного решения для управления событиями, начала покорять российский рынок совместно с компанией «АФИ Дистрибьюшн», с которой заключила дистрибьюторский договор. Как рассказали CNews в etouches, «АФИ Дистрибьюшн», как генеральный дистрибьютор, теперь полностью отвечает за продвижение решения etouches, предоставление консультаций по его возможностям и его интеграцию на территории РФ и стран СНГ, благодаря чему информация о продукте стала доступна на русском языке.

По словам представителей etouches, предлагаемое компанией одноименное решение для event-индустрии охватывает практически все бизнес-процессы, связанные с управлением, организацией и проведением события: от привлечения участников, их регистрации и отслеживания до формирования финансового отчета мероприятия. В целом возможности облачной event-платформы от etouches позволяют компаниям сократить расходы, повысить свою активность и разработать эффективные бизнес-стратегии. Решение также поможет создать мобильное приложение, посвященное мероприятию, с помощью которого клиенты компании смогут ознакомиться с планом залов, расписанием и опросами.

Недавно etouches приобрела и интегрировала в свою платформу передовые технологические инструменты, включая: технологию поиска места проведения мероприятия, мобильное приложение TapCrowd, а также систему бронирование места проведения мероприятия — решение Zentila. Таким образом, теперь разместить иногородних делегатов в гостиницах и держать их в курсе событий — дело нескольких «кликов», подчеркнули в компании.

В 2016 г. etouches также оптимизировала уровень безопасности транзакций и конфиденциальности данных; информационная инфраструктура компании соответствует требованиям PCI DSS level 1, а для обеспечения надежности своей SaaS-платформы использует Amazon Web Services.