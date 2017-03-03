3i Technologies разработал систему для обработки информации о конкурентной среде

Консорциум 3i Technologies, с целью расширения возможностей компаний в области мониторинга и анализа конкурентной среды, выпустил серийную версию информационно-аналитической системы для извлечения, накопления и обработки информации о конкурентной среде — 3i Data Plexus.

Как рассказали CNews в 3i Technologies, 3i Data Plexus позволяет непрерывно отслеживать действия прямых конкурентов и ключевых игроков рынка, оперативно выявлять риски, события или тренды, влияющие на развитие бизнеса. При этом упрощает анализ потоков разнородной информации и помогает принимать взвешенные управленческие решения.

«Система предназначена для мониторинга конкурентной среды, анализа всевозможной информации из разнородных источников и помощи в управлении компанией или холдинговой структурой. 3i Data Plexus использует искусственный интеллект и модели, разработанные специалистами 3i Technologies. Система дает возможность анализировать динамику изменения рынка, прогнозировать и быстро реагировать на негативные изменения, управлять репутацией компании, повысить качество работы топ-менеджмента», — рассказал председатель совета директоров консорциума 3i Technologies Алексей Любимов.

3i Data Plexus анализирует медиаполе, социальные сети, специализированные и отраслевые блоги, обрабатывает информацию о конкурсах, тендерах и закупках. Система позволяет отслеживать сделки M&A, всевозможные инвестиции, упрощает работу с отчетностью, дает развернутую картину маркетинговой активности компаний-конкурентов, следит за ходом судебных процессов, а также оптимизирует обработку отраслевой аналитики и многое другое.

3i Data Plexus реализована на базе архитектуры гибридного облака (Hybrid Cloud) и может быть развернута как на стороне заказчика, так и по облачной схеме. По словам разработчиков, система легко интегрируется с внутренними базами данных компаний и корпоративными системами, такими как ERP и CRM.