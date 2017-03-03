«1С:Первый БИТ» обеспечил «Канал имени Москвы» системой «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8»

«1С:Первый БИТ» объявил о завершении проекта по переходу «Канала имени Москвы» на новые средства учета в связи со сменой формы организации с ФГУП на ФГБУ. Как рассказали CNews в компании, новая система «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» с дополнительным модулем финансового планирования, охватившая 300 рабочих мест в головном учреждении и 10 филиалах предприятия, помогла ускорить формирование бюджетов подразделений, организовать оперативный контроль за расходованием денежных средств в разрезе аналитик финансового планирования, оптимизировать систему согласования платежей. Это помогает учреждению рационально распоряжаться бюджетными средствами и предотвращать их нецелевое использование. К минимуму сведено время на расчет налога на имущество с учетом специфики налогообложения гидротехнических сооружений. В 3 раза сокращено время на подготовку финансовой отчетности.

ФГБУ «Канал имени Москвы» — крупный воднотранспортный и водохозяйственный комплекс, который отвечает за содержание более 238 гидротехнических сооружений и 3 842 км водных путей в Центральном регионе РФ, является поставщиком электроэнергии, а также поставщиком 60% воды для населения и предприятий Москвы. Учреждение имеет 10 филиалов: 7 районов гидросооружений (Рыбинский, Тверской, Волжский, Яхромский, Тушинский, Московский, Рязанский), 2 района водных путей (Серпуховский, Муромский) и подразделение "Дмитровские электросети". Учреждение также занимается санитарным обводнением реки Москвы и ее притоков, предоставляет услуги на платной основе.

Ранее учреждение являлось федеральным государственным унитарным предприятием (ФГУП). В 2015 году учреждение было преобразовано в ФГБУ (федеральное государственное бюджетное учреждение). Основным источником финансирования деятельности учреждения являются субсидии на выполнение государственного задания. Согласно российскому законодательству размер субсидии рассчитывается с учетом нормативных затрат на оказание государственных услуг, содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества, а также на уплату налогов по данному имуществу. Перед началом каждого отчетного периода федеральные бюджетные государственные учреждения составляют план финансово-хозяйственной деятельности, а по окончании периода – отчитываются об исполнении плана. При этом важно, чтобы выделенные средства были использованы в полном объеме и согласно их целевому назначению. В новых условиях вопрос точности планирования и учета расходования денежных средств приобрел для предприятия первостепенное значение.

Учреждению стала необходима новая информационная система, которая обеспечила бы ведение бухгалтерского учета в соответствии с требованиями нормативных документов по учету в бюджетных учреждениях, а также помогла бы упорядочить взаиморасчеты между головным учреждением и филиалами. Информация о внутриведомственных взаиморасчетах (в том числе о движении денежных средств) должна была быть доступна руководству в любой момент. Кроме того, требовалось автоматизировать формирование налоговой декларации по налогу на имущество с учетом специфики налогообложения гидротехнических сооружений.

Также перед учреждением стояла задача повысить оперативность планирования доходов и расходов. Для того чтобы организовать централизованный контроль за расходованием денежных средств во всех филиалах, нужно было обеспечить быстрое формирование и согласование бюджетов.

В качестве партнера по автоматизации ФГБУ «Канал имени Москвы» пригласил компанию «1С:Первый БИТ», с которой успешно сотрудничал ранее. Интегратор предложил внедрить систему «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8»: развернуть ее в корпоративном облаке и масштабировать на все филиалы предприятия. Для автоматизации управленческого учета было решено интегрировать систему со специализированным отраслевым решением, которое разработано специалистами «1С:Первого БИТа» на базе «1С:Предприятие 8» и предназначено для автоматизации планирования и бюджетирования в государственных учреждениях.

За 5 месяцев новая система была развернута на 300 рабочих местах в бухгалтерии, финансовой и планово-экономических службах. Данные из старой системы в новую были перенесены без остановки финансово-хозяйственной деятельности учреждения.

Новая система объединила работу всех филиалов учреждения в единой базе. В результате ускорилось получение данных для подготовки управленческой отчетности – например, отчетов по исполнению бюджета подразделений и учреждения в целом, план-фактному анализу движения денежных средств и др. В 2 раза сокращено время на формирование бюджетов подразделений, объединяемых в план финансово-хозяйственной деятельности учреждения (план ФХД), с детализацией до аналитики управленческого учета. Бухгалтерская и налоговая отчетность составляется теперь в 3 раза быстрее.

Выстроена гибкая система бюджетного планирования и контроля за исполнением бюджетов. Система позволяет формировать неограниченное количество финансовых планов (по подразделениям и учреждению в целом) с различной периодичностью планирования (год, квартал, месяц). Автоматизированы механизмы трансляции бухгалтерских проводок по кассовому исполнению плана ФХД в блок финансового планирования по соответствующим разрезам учета. Для контроля исполнения общего плана ФХД предприятия разработан отчет, в котором содержатся сведения об остатке средств на начало года, плане ФХД, принятых обязательствах и зарезервированных расходах, а также детализированные сведения о кассовом исполнении плана ФХД в разрезе аналитик управленческого учета.

Для оперативного согласования документов на оплату настроены многоэтапные маршруты визирования, а также реализован удобный механизм группового визирования.

Интеграция системы «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» со специализированным решением «1С:Первого БИТа» для управления финансами государственных бюджетных учреждений позволила организовать оперативное управление взаиморасчетами между головным учреждением и филиалами. Филиалы оформляют в системе заявки на резервирование и получение средств на текущие нужды. Автоматизировано формирование реестра предстоящих платежей, отправка его на согласование руководителю учреждения, а также дальнейшее отражение в бухгалтерском и управленческом учете движения средств между головным учреждением и филиалами. При этом в случае если поданная подразделением заявка на расходование денежных средств превышает по сумме установленный для подразделения лимит бюджета, система автоматически блокирует такой платеж.

В соответствии с потребностями предприятия в системе доработан типовой механизм расчета суммы налога на имущество с учетом требований законодательства к расчету налога в отношении гидротехнических сооружений. Декларация по налогу теперь заполняется по нажатию одной кнопки, время на формирование декларации сокращено с 1-2 рабочих дней до 10-15 минут.

Для выполнения требований закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» реализован механизм выгрузки план-графика закупок из электронных таблиц учреждения на сайт Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС).

Главный бухгалтер ФГБУ «Канал имени Москвы» Наталия Мартишкина отметила: «По нашим оценкам, за счет автоматизации на 30% сократилось время (в трудочасах) на сбор и анализ информации для целей финансового планирования и контроля за расходованием денежных средств. Система «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8», внедренная специалистами «1С:Первый БИТ», позволила в 3 раза быстрее формировать необходимую для анализа управленческую отчетность, включая отчеты по бюджету, план-фактный анализ движения денежных средств и др. Мы значительно повысили оперативность формирования бюджетов и уровень контроля за их исполнением».