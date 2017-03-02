ZTE представила транспортное решение IP+Optical 5G Flexhaul

ZTE представила первое в отрасли решение IP+Optical 5G Flexhaul, интегрированное решение, сочетающее в себя сети fronthaul и backhaul и основанное на технологию Internet Protocol (IP)+Optical.

Используя новую архитектуру IP+Optical, решение обеспечивает унифицированный транспорт сервисов backhaul и fronthaul в одном устройстве, а также суперширокий диапазон рабочих частот, ультранизкое время задержки и возможности расчёта трафика на базе технологии программно-конфигурируемых сетей (SDN). Решение 5G Flexhaul от ZTE может сокращать общую себестоимость владения на 30% по сравнению с традиционными аналогами.

Сети 5G обеспечивают пользователям увеличение пропускной способности, уменьшение задержки и рост количества подключений. По сравнению с единственным сценарием сети 4G, 5G поддерживает различные сценарии, включая оптимизированный мобильный ШПД (eMBB) / массивные машинные коммуникации (mMTC)/ сверхнадёжную связь с низким уровнем задержки (uRLLC). При этом ключевые индикаторы различных сценариев могут значительно различаться. Традиционные сети вынуждены справляться с требованиями, включающими структурную реконфигурацию, модернизацию оборудования и повышение производительности.

В эпоху 5G глобальные операторы сталкиваются с громадной проблемой, заключающейся в создании эффективной и рентабельной основной сети, удовлетворяющей потребности в супершироком диапазоне рабочих частот, сверхмалом времени задержки и переносе ключевых сетей и сетей радиодоступа (RAN) в облако.

Решение 5G Flexhaul от ZTE сочетает в себе Flex Ethernet и архитектуру IP+Optical и предоставляет возможности сверхмасштабного гибкого магистрального транспорта для сервисов fronthaul и backhaul в сети 5G. Данное решение характеризуется комплексным (Е2Е) использованием синергии IP+Optical и обеспечивает функции планирования, управления и обслуживания посредством контроллеров SDN. Интегрированные устройства IP+Optical используются на уровне массового доступа для сокращения расходов на создание сети и экономии пространства в аппаратном помещении. Эти устройства используют транспорт со сверхшироким диапазоном частот, устанавливая многоволновое соединение между смежными узлами. Кроме того, с помощью функции FlexE, решение способно с высокой гибкостью изолировать подканалы различных сервисов для предоставления поддержки оптимальной плоскости передачи для расслоения основной сети 5G. Продукт ZXCTN 6180H, предкоммерческое транспортное устройство 5G, продемонстрированное в ходе MWC, имеет высоту всего в 3RU и поддерживает сетевые возможности 1T, характерные для одного кольца доступа.

В дополнение к возможностям сверхмасштабного магистрального транспорта, решение 5G Flexhaul также характеризуется гибкой латентностью передачи данных. Зазор задержки, выделенный fronthaul-сети сетью радиодоступа 5G (C-RAN), составляет меньше 100 мкс. В плоскости передачи решение 5G Flexhaul поддерживает режимы быстрой и обычной передачи, выбираемые в зависимости от типа сервиса. Режим быстрой передачи используется для сервисов, чувствительных ко времени. Технология времязависимой сети (TSN) используется для сокращения задержки коммутации между верхними и нижними сервисными узлами с 30 до нескольких микросекунд. Промежуточный узел использует технологию байпаса для достижения показателя задержки передачи на уровне менее 1 микросекунды. Подобное решение эффективно удовлетворяет требования сетей 5G в малом времени задержки и предоставляет твёрдые гарантии полноценного функционирования новых сервисов и сетевых архитектур.

Функция «клаудификации» в сети 5G обеспечит гибкие, универсальные соединения. Решение 5G Flexhaul, основанное на технологии расчёта трафика SDN-сетей, может эффективно создавать универсальные соединения и динамически оптимизировать сетевой трафик в соответствии с информацией, собираемой монитором трафика, для согласования с волновым эффектом сети и значительного повышения коэффициента использования ресурсов.

«ZTE продолжает постоянно разрабатывать инновации для создания конкурентных решений и продуктов на благо глобальных операторов. Технологии 5G приносят с собой новую сетевую революцию, и компания ZTE активно реагирует и способствует прикладному применению экспериментальных транспортных технологий. Мы уже завершили начальную стадию проектно-конструкторских работ и консультации с операторами относительно сотрудничества в сфере разработке технологий fronthaul- и backhaul-сетей 5G. Решение 5G Flexhaul поможет глобальным операторам создавать прогрессивные, гибкие, рентабельные и интегрированные транспортные сети 5G», - отметил г-н Чжао Фучуань, главный инженер транспортного решения 5G компании ZTE.