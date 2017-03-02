«Вокорд» интегрировала распознавание лиц в ПО для цифрового анализа «Вокорд Видеоэксперт»

«Вокорд» (портфельная компания фондов с участием капитала РВК: «С-Групп Венчурс» и «Лидер-инновации»; резидент «Сколково») объявила о выходе нового релиза программного продукта «Вокорд Видеоэксперт». Как рассказали CNews в компании, в новом релизе добавлен биометрический модуль, который позволяет применять алгоритмы распознавания лиц людей на фото- и видеоматериалах.

Универсальный российский программный продукт «Вокорд Видеоэксперт» предназначен для улучшения визуальных характеристик фото- и видеоизображений и выявления фактов монтажа и подделок цифрового контента. «Вокорд Видеоэксперт» работает в автоматическом режиме с любыми носителями и различными форматами.

В новом релизе поддерживается формат бессрочной базовой лицензии (Basic) на одно рабочее место, а дополнительные модули поиска подделок (лицензия ForgeryAnalysis) и распознавания лиц (лицензия Recognition) приобретаются отдельно.

Модуль поиска подделок в рамках дополнительной лицензии ForgeryAnalysis включает фильтры для выявления признаков монтажа изображений. Поиск подделок с помощью фильтров осуществляется и в рамках проектов, и как отдельный режим анализа видеомонтажа. Текущая версия «Вокорд Видеоэксперт» содержит свой набор аналитических фильтров, в который входят поиск двойного сжатия и/или редактирования JPEG, анализ хроматической аберрации, HSV/Lab-гистограмма, анализ яркости, PCA-поиск редактирования, DCT-поиск копирования и поиск копирования.

«Интеграция распознавания лиц в «Вокорд Видеоэксперт» призвана сделать максимально удобным и доступным выбор необходимого набора функций как для специалистов лабораторий судебной экспертизы и страхового сектора, так и для частных независимых экспертов, занимающихся экспертизой видеозаписей с места ДТП, зафиксированных автомобильными видеорегистраторами и камерами наружного наблюдения. Таким образом, пользователям становится доступно уникальное предложение на рынке по функционалу и по соотношению цена/качество», - подчеркнули в компании «Вокорд».