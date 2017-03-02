Технология «Росэлектроники» позволяет вдвое снизить издержки при производстве магнитов

Специалисты холдинга «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» создали новую технологию производства редкоземельных постоянных магнитов для электрических машин, применяемых в жестких условиях эксплуатации, в частности, для погружных нефтяных насосов и ветрогенераторов. Технология позволяет сократить издержки при серийном производстве магнитов до 50%, сообщили CNews в «Росэлектронике».

Разработка московского предприятия холдинга — «Спецмагнит» — позволяет выпускать крупногабаритные заготовки на основе сплавов системы Sm-Co (самарий-кобальт) для последующего изготовления из них крупных, средних или малых типоразмеров постоянных магнитов. Технология отличается высокой энергоэффективностью относительно традиционных методов изготовления магнитов. По результатам патентных исследований, она не имеет аналогов в мире, утверждают в холдинге.

«Технология интересна тем, что способна обеспечить значительное сокращение цены на готовые магниты, а значит и системы на их основе. При крупносерийном производстве мы можем получить цену ниже, чем даже у китайских производителей», — прокомментировал разработку заместитель генерального директора «Росэлектроника» Игорь Клочко.

На сегодня образцы магнитов, изготовленных по разработанной технологии, прошли испытания в ЭПУ-ИТЦ (Москва, дочернее предприятие НК «Лукойл») и подтвердили эксплуатационные требования.

В настоящее время решается вопрос о подготовке серийного производства магнитов в интересах нефтедобывающей, нефтесервисной и энергетической отраслей.

По словам представителей «Росэлектроники», редкоземельные магниты критически важны для оснащения электрических машин, применяемых в агрессивных средах. Магниты на основе сплавов системы Nd-Fe-B (неодим-железо-бор) более восприимчивы к внешним факторам, например, необратимо разрушаются под действием сероводорода, присутствующего в нефтяных пластах. Также они менее устойчивы к воздействию климатических факторов.