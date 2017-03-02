Россияне все активнее используют для поиска выгодных сделок интернет- и мобильные приложения

Как показало исследование компании GfK, россияне при выборе FMCG-товаров более внимательно изучают буклеты и рекламу, а также все активнее используют для поиска выгодных сделок интернет и мобильные приложения. По мнению исследователей, такие привычки покупателей, как рациональность выбора («ничего лишнего») и активный поиск лучших цен и промо, наблюдавшиеся в 2016 г., сохранятся и в 2017 г. В целом, по данным потребительской панели GfK, динамика рынка FMCG (включая продажи фарм-препаратов) в России по итогам всего 2016 г. составила +5,6% в стоимостном выражении. Как сообщили CNews в GfK, россияне не стали тратить больше за раз: размер среднего чека вырос совсем немного (+1%), зато выросла частота покупок, что и двигало рынок вперед.

Обращает на себя внимание общий рост аудитории пользователей мобильных приложений для шоппинга, таких как AliExpress. При этом растет и популярность отдельных мобильных приложений для FMCG-покупок, отметили в компании. Так, в топ-500 самых популярных мобильных приложений в России, по версии GfK, уже входят приложения сети «Перекресток» и агрегатора промо-акций Edadeal.

В то же время, на FMCG рынке, который обычно быстрее других реагирует на улучшение покупательских настроений, появились предвестники того, что потребление возвращается к докризисным образцам. Генеральный директор GfK Rus Александр Демидов привел такие факты из исследований GfK: увеличилась доля тех, для кого атмосфера магазина важнее системы скидок; снизилась доля тех, кто готов ходить по нескольким магазинам в поиске более дешевых товаров; несколько увеличилась доля новаторов, а также тех, кто считает, что биопродукты должны стоить дороже.



Динамика потребления в крупнейших секторах FMCG рынка в России. Данные потребительской панели GfK, 10 тыс. домохозяйств в городской и сельской России.

В целом стратегия россиян «ничего лишнего» дала следующую картину спроса на повседневные товары (FMCG) в 2016 г.: потребление продуктов питания просело на 1,7% в натуральном выражении по сравнению с 2015 г., также как и покупки бытовой химии (-1%). Выросло потребление лекарственных препаратов (+6,6%), товаров для домашних животных (+10,7%) и средств персонального ухода (+0,9%).