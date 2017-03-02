«Ланит Омни» внедрила в «Техносиле» платформу для управления взаимоотношениями с клиентами RightWay

Компания «Ланит Омни» (входит в группу компаний «Ланит») внедрила в компании «Техносила» инновационную платформу RightWay для управления взаимоотношениями с клиентами. Новая программа лояльности, запущенная омниканальным ритейлером при технической поддержке «Ланит Омни» увеличила оборот компании на p31,7 млн и продолжает наращивать долю бонусных карт в общем обороте «Техносилы», сообщили CNews в «Ланит».

Программа лояльности RightWay предусматривает широкий выбор маркетинговых активностей, включая управление бонусами и скидками, возможность использования промокодов, проведение маркетинговых акций, сценарных и триггерных рассылок. RightWay также позволяет формировать любую аналитику: проводит RF-сегментацию, рассчитывает эффективность маркетинговых акций, предоставляет транзакционные отчеты.

«По итогам акции “Дарим экспресс-бонусы на карту”, которая прошла 21 февраля 2017 года, компания получила 31,7 млн рублей дополнительного оборота, в том числе благодаря привлечению клиентов, которые не совершали покупки в сети более полутора лет. Также мы провели в феврале триггерную смс-рассылку о завершении срока действия бонусов, в результате которой конверсия в чеки превысила 6%, — рассказал Вячеслав Уваров, директор по брендингу и маркетингу компании «Техносила». — Доля бонусных карт в общем обороте компании продолжает увеличиваться с момента запуска новой программы лояльности в декабре 2016 года. Так, на восьмой неделе 2017 года она составила 63%».

Дополнительное преимущество программы для покупателей — возможность получить виртуальную карту на сайте компании и использовать ее в дальнейшем как в интернете, так и в розничных магазинах сети. Держатели виртуальных и пластиковых карт получают одинаковый уровень сервиса и условия обслуживания, указали в компании.

С момента запуска новой программы лояльности в декабре 2016 г. на сайте компании было выдано более 12 тыс. виртуальных бонусных карт. Кроме того, сайт ритейлера теперь позволяет оплачивать покупки накопленными на картах бонусами. Таким образом, в программу лояльности вовлечены клиенты по всем городам России, в которых есть доставка заказов до пунктов выдачи или на удобный для клиента адрес.

В январе 2017 г. в компании «Техносила» состоялось голосование по выбору наиболее значимого проекта за прошлый год. Большинством голосов сотрудники как головного офиса, так и магазинов, назвали проект перезапуска программы лояльности главным событием 2016 г.

«Мы понимаем, что сегодня розничной компании необходимо иметь одинаковый уровень сервиса во всех точках взаимодействия с покупателем — как оффлайн, так и онлайн. И программа RightWay предоставляет для этого все возможности, обеспечивая поддержку единой базы покупателей, — отметил Максим Захир, генеральный директор компании «Ланит Омни». — Омниканальность — это не просто наличие нескольких каналов продаж, а равные условия для покупателя вне зависимости от того канала, по которому он к нам постучался в розничную сеть — будь то сайт, колл-центр или магазин, уровень сервиса, стандарты коммуникаций и условия покупки должны быть одинаковыми».