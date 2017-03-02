НЛМК и SAP создают лабораторию инноваций

Международная сталелитейная компания НЛМК с активами в России, США и странах Евросоюза и SAP объявили о подписании меморандума о стратегическом сотрудничестве. Подписи под документом поставили президент Группы НЛМК Олег Багрин и член правления SAP SE, глава подразделения Products & Innovation Бернд Лейкерт (Bernd Leukert).

В рамках партнерства компании создают первую в SAP СНГ, и в том числе в российской металлургии, лабораторию совместных инноваций. Ее целью станет исследование и разработка инновационных решений для использования в горно-металлургическом секторе.

Для создания инновационных инструментов и решений компании предоставят соответствующую экспертизу, кадровые ресурсы, инфраструктуру для тестирования прототипов и их внедрения. Специалисты Группы НЛМК совместно с разработчиками и исследователями SAP будут создавать новые разработки в сфере анализа процессов, пользовательского интерфейса, интернета вещей, машинного обучения, прогнозной аналитики и планирования производства.

«С подписанием меморандума многолетнее партнерство НЛМК и SAP выходит на новый уровень. На базе технологий SAP и инфраструктуры НЛМК мы рассчитываем разработать решения, которые выведут технологию и бизнес-процессы металлургического производства на качественно новый уровень», - прокомментировал Олег Багрин, президент Группы НЛМК.

«Возможность консолидировать глобальный и российский технологический опыт в рамках совместных проектов с Группой НЛМК позволит нам не только создавать эффективные решения для металлургических предприятий, но и способствовать повышению их конкурентоспобности на глобальном рынке благодаря новым подходам к ИТ, развитию специализированных решений и отраслевой цифровой платформы», – отметил Бернд Лейкерт, член правления SAP SE, глава подразделения Products & Innovation