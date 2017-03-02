Atos и производитель модульных ЦОД GreenMDC подписали соглашение о сотрудничестве

Atos и российский производитель модульных ЦОД GreenMDC подписали соглашение о сотрудничестве. Как рассказали CNews в компании, в рамках сотрудничества партнеры договорились о реализации совместных решений для заказчиков на базе решений МЦОД GreenMDC.

Atos — международная компания в области системной интеграции. Atos реализует свои решения в таких сферах, как оборонная промышленность, финансовый сектор, здравоохранение, промышленное производство, медиа, ЖКХ, госсектор, розничная торговля, телекоммуникации и транспорт.

Партнёрское соглашение позволит компании Atos осуществлять полный комплекс работ и услуг по инсталляции и обслуживанию модульных ЦОД GreenMDC.

Все МЦОД, разработанные и производимые компанией GreenMDC, имеют высокую степень заводской готовности.

Серии FixedSized с модулями фиксированного размера, рассчитанными на размещение 12, 16, 24 или 32 серверных шкафов, имеют варианты как для размещения внутри помещений, так и на открытых площадках.

Решения на базе МЦОД Scalable MDC, предназначенные для установки на открытых площадках: Telecom Outdoor NG и Telecom Outdoor NGm. Модель Telecom Outdoor NG комплектуется тремя отдельными модулями: Telecom, Cooling и Energy, и рассчитана для размещения от 16 до 196 серверных стоек. Модель Telecom Outdoor NGm имеет уникальную технологию «горячего» масштабирования, позволяющую расширять площадь дата-центра по мере необходимости без отключения действующего оборудования. Такая модель рассчитана для размещения от 2 до 18 стоек.

Решение Modular Data Room, предназначенное для установки внутри помещения, позволяет учесть все особенности здания и реализовать любую индивидуальную планировку серверных помещений.

«Надежность наших МЦОД уже проверена и доказана на практике. Нашим решениям отдали предпочтение крупные компании из самых разнообразных сфер деятельности: операторы ЦОД, производственные предприятия и представители интернет-ретейла. Поэтому я уверен, что совместно с такой крупной международной компанией, как Atos, мы сможем привлечь большее внимание рынка к модульным решениям и реализовать крупные интересные проекты», — сообщил Федор Клименко, генеральный директор компании GreenMDC.