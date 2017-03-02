«Астра-Металл» выбрала для распознавания паспортов и СНИЛС решение Smart IDReader

Компания Smart Engines объявила об интеграции технологии распознавания идентификационных документов Smart IDReader в учетную систему страховой медицинской компании «Астра-Металл». Об этом говорится в заявлении Smart Engines, поступившем в редакцию CNews.

Страховая медицинская компания «Астра-Металл» (СМК «Астра-Металл») учреждена в 1992 г. и специализируется на оказании услуг по обязательному и добровольному медицинскому страхованию. Головной офис «Астра-Металл» находится в г. Магнитогорске.

По отзыву заказчика, с помощью Smart IDReader удалось с трех до двух минут сократить время, которое требуется сотруднику СМК «Астра-Металл» на заключение договора страхования. При этом само распознавание документов занимает меньше 1 секунды. Перечень распознаваемых документов включает паспорт гражданина РФ, СНИЛС и любые документы с машиночитаемой зоной (MRZ), выполненные в соответствии со стандартами ISO/ICAO (IEC 7501-1/ICAO Document 9303 ISO).

«Началу сотрудничества с компанией Smart Engines предшествовало сравнение возможностей представленных в России решений по распознаванию удостоверяющих документов. В ходе проведенного тестирования продукт Smart IDReader показал наилучшие результаты по критичным для нас требованиям качества и скорости распознавания», — заявил заместитель директора по контроллингу СМК «Астра-Металл» Алексей Буряк.

На первом этапе системой Smart IDReader будут оснащены 50 рабочих мест компании. В дальнейшем «Астра-Металл» планирует увеличить масштабы использования системы.