AOC начала российские продажи мониторов AGON AG251FZ с частотой 240 Гц. Фото, цена

AOC объявила о начале продаж в России быстрого игрового дисплея AGON AG251FZ. Как рассказали CNews в компании, главные особенности новинки – частота обновления экрана 240 Гц, время отклика матрицы 1 мс, а также технология Adaptive-Sync, которая обеспечивает плавный геймплей без размытия, разрыва изображения и задержек в обработке пользовательских команд.

Новинка обладает дополнительными возможностями премиум-класса – например, эргономичной подставкой AOC Ergo Dial Base и контроллером AOC QuickSwitch. Они помогут профессиональным геймерам чувствовать себя комфортнее во время игры.

В основе AOC AGON AG251FZ лежит 25-дюймовая Full HD TN-панель (формат 16:9, 1920 x 1080 точек). Устройство не только предлагает больший размер экрана, чем стандартные для киберспорта 24 дюйма, но также демонстрирует высокую производительность. Частота обновления 240 Гц и время отклика 1 мс обеспечивают плавный геймплей и четкую картинку без размытия – даже в динамичных сценах. Кроме того, технология Adaptive-Sync синхронизирует монитор с видеокартой, чтобы избежать разрыва картинки и задержек обработки пользовательских команд. Те игроки, которым важен максимально быстрый отклик, оценят режим AOC Low Input Lag: он отключает постобработку изображения на аппаратном уровне. Таким образом все действия игрока будут отображаться на экране мгновенно, что имеет огромное значение для киберспорта.

Монитор AOC AGON AG251FZ

Как и все дисплеи серии AGON, модель AG251FZ поддерживает несколько премиальных функций, влияющих на комфорт и эффективность игры. К ним относятся съемный держатель для наушников, ручка для переноски и эргономичная подставка AOC Ergo Dial Base, которая позволяет регулировать наклон, поворот и высоту экрана. Кроме того, технология AOC Flicker Free уменьшает мерцание дисплея, предотвращая таким образом усталость глаз во время напряженных игровых сессий. Для удобства в играх разных жанров AG251FZ поддерживает множество отдельных режимов (для шутеров, гонок, стратегий и т.п.) и технологию AOC Shadow Control: она выравнивает освещение в затемненных сценах, не искажая изображение целиком. Наконец, в комплекте с монитором идет контроллер AOC QuickSwitch, с помощью которого пользователь сможет переключать все настройки на лету.

AOC AGON AG251FZ уже появился в российской рознице. Рекомендованная цена новинки составляет 37.199 руб.