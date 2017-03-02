Acronis Backup 12 обзавелся поддержкой резервного копирования Microsoft Office 365

Acronis объявила о поддержке резервного копирования Microsoft Office 365 в своем комплексном решении для резервного копирования - Acronis Backup 12. Как рассказали CNews в компании, это решение позволяет компаниям малого бизнеса защищать все свои данные, как локальные, так и находящиеся в облачном хранилище, с помощью единого решения.

С момента выпуска Acronis Backup 12 в 2016 г., количество внедрений выросло более чем на 40%. В соответствии с принятой компанией Acronis стратегией поддержки облачных технологий, в Acronis Backup 12 добавлены новые функции резервного копирования для Microsoft Office 365, которые уже с июля прошлого года были доступны в Acronis Backup Cloud. Специалисты Acronis обратили внимание на возросший интерес к новой функции, позволяющей поставщикам облачных услуг защищать данные клиентов, хранящиеся в Microsoft Office 365.

Сервисы Microsoft Office 365 обеспечивают гибкость и масштабируемость, что существенно меняет подходы к управлению инфраструктурой электронной почты предприятий малого и среднего бизнеса. Acronis открывает новые возможности для дополнительного резервного копирования данных в облачных сервисах при помощи Acronis Backup 12. Таким образом, компании получают полный контроль над своими данными, сохраняя их локально и в облаке, с возможностью долгосрочного хранения и архивирования, а также постоянного доступа к ним.

«Предприятия малого и среднего бизнеса обеспокоены вопросами контроля, безопасности и расходов. При этом по мере роста компаний найти комплексное решение становится все сложнее, а защита данных становится все более трудной задачей. Контроль над данными представляет собой одну из основных функций нового продукта Acronis, и предприятия малого и среднего бизнеса по достоинству ее оценят», – сказал Денис Масленников, старший аналитик IDC Россия.

В новой редакции исследования «Стратегии по облачной защите данных», подготовленной компанией Enterprise Strategy Group, отмечается, что примерно три четверти опрошенных компаний планировали защищать облачные данные, которые хранятся во внешних хранилищах. Это связано с тем, что компании понимают, что в случае каких-либо сбоев или проблем с облачным хранилищем они могут потерять не только свои данные, но и их резервные копии. 44% респондентов отметили, что переносили свои данные в другое облако из соображений скорости и удобства, а 29% указали, что предпочитают хранить копии своих облачных данных на своих серверах.

Acronis Backup 12 обеспечивает защиту Microsoft Office 365 благодаря автоматическому резервному копированию электронной почты Microsoft Office 365, включая контакты, календари, задачи и прикрепленные файлы, возможности хранить резервные данные локально или в облаке с возможностью архивирования и постоянного доступа к данным, функциям быстрого предварительного просмотра и поиска по резервным данным, возможности восстанавливать данные из личных и общих почтовых ящиков, в оригинальный или новый почтовый ящик, возможности восстанавливать и пересылать отдельные объекты по электронной почте без восстановления всей резервной копии и системе защиты от программ-вымогателей Acronis Active Protection™, которая блокирует кибератаки и мгновенно восстанавливает данные, затронутые этими атаками (будет доступно в ближайшем обновлении продукта).

В этой версии также добавлена поддержка VMware vSphere 6.5 — платформы резервного копирования для виртуальных машин и хостов ESXi как с использованием агентов, так и без них, поддержка VMware CBT, Acronis Instant Recovery, Acronis vmFlashback, репликация с оптимизацией WAN и прочие нововведения, направленные на повышение производительности.

Acronis Backup 12 обеспечивает защиту не только систем Microsoft Office 365 или VMware vSphere 6.5. По сути, Acronis Backup 12 представляет собой единое решение для защиты всех данных, независимо от места их хранения и от среды. Решение предназначено для того, чтобы дать предприятиям возможность постоянно контролировать свои данные – даже при их переводе в облачное хранилище или при управлении гибридной облачной инфраструктурой.

Любая виртуальная среда: лучшая в своем классе система резервного копирования и восстановления для виртуальных машин и хостов; любые облачные платформы: легкое резервное копирование и восстановление для виртуальных машин Microsoft Azure, инстансов Amazon EC и почтовых ящиков Microsoft Office 365; любые физические хранилища: серверы и рабочие станции Microsoft Windows, Linux, Mac, а также iPhone, iPad и устройства с системой Android; любые приложения: Microsoft Exchange, SQL Server, SharePoint, Active Directory и многие другие.

«Сегодня малые предприятия все шире используют в своей деятельности облачные сервисы Microsoft. Однако для обеспечения непрерывности бизнес-процессов необходимо защитить облачные данные и обеспечить их доступность. Функция резервного копирования электронной почты для Microsoft Office 365 расширяет функционал Acronis Backup 12, предлагая пользователям полную защиту всего «цифрового образа» малого предприятия», – отметил Сергей Белоусов, основатель и генеральный директор компании Acronis.

«Мы приветствуем включение поддержки Office 365 в продукт Acronis Backup 12 – заявил Олег Коверзнев, руководитель отдела по продвижению информационных офисных систем Microsoft в России. – Компании малого и среднего бизнеса массово переходят на сервисы Office 365, и доступность расширенных возможностей для защиты и резервирования критичных данных от Acronis упрощает и ускоряет данный процесс, позволяя бизнесу фокусироваться на своей прямой деятельности, а защиту своей информации доверить проверенным решениям».