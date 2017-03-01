ВТБ24 запустил чат-бот по обмену валюты в Viber

ВТБ24 объявил о запуске чат-бота по обмену валюты в мессенджере Viber. Чтобы воспользоваться услугами бота и узнать курсы обмена валюты, клиенту необходимо установить на своем смартфоне или планшете программу Viber и перейти на страницу бота, сообщили CNews в ВТБ24.

Viber-бот «Обмен валюты ВТБ24» — это специальный чат в мессенджере. Написав боту, клиент может в онлайн-режиме узнать курсы обмена всех 10 котируемых банком валют для физических лиц, а также официальные курсы ЦБ РФ.

Информация роботом предоставляется с учетом всех каналов обслуживания (касса в офисах, интернет-банк). В то же время, пользователям доступны курсы для конверсии при расчете картами за рубежом, а также адреса офисов банка.

Ранее ВТБ24 запустил чат-боты по обмену валюты в Telegram, а также в Facebook. Чтобы воспользоваться Facebook-ботом и узнать курсы обмена валюты, клиент должен быть зарегистрирован в Facebook, перейти на страницу бота или набрать в поиске мессенджера «Обмен валюты ВТБ24» и запросить меню приложения.

Чат-боты предоставляют возможность получить в период действий спецпредложений промокод на скидку к курсу продажи или надбавку к курсу покупки при наличном обмене валюты. Услуги ботов доступны клиентам не только банка ВТБ24.

«Обмен валюты — одна из самых востребованных банковских услуг. Наш чат-бот позволяет сделать услугу конвертации более удобной и выгодной, — рассказал директор казначейства ВТБ24 Павел Пшеницын. — Мы видим, что популярность чат-бота ВТБ24 растет: на сегодняшний день его активными пользователями являются около 1 000 человек. Уверены, что запуск бота в мессенджере Viber позволит сделать обмен валюты еще более привлекательным».