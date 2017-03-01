Система хранения данных NetApp SolidFire стала доступна для российских заказчиков

Платформа NetApp SolidFire вышла на российский рынок и теперь доступна отечественным заказчикам. В NetApp уточняют, что это случилось спустя год после окончания сделки по приобретению компании SolidFire. В результате появился центр обработки данных нового поколения, аналогов которому нет. Сейчас он стал доступен и для заказчиков в России.

С помощью этой гибкой и производительной облачной инфраструктуры ЦОД пользователи получают более простой и экономичный вариант инфраструктуры. Он объединяет нужные приложения в рамках единой безопасной системы хранения. В программном обеспечении реализованы инновации, обеспечивающие масштабируемость и бесперебойную работу ЦОД, а также высокую производительность каждого приложения.

Еще одним преимуществом платформы в NetApp называют инновационные модели лицензирования. В частности, модель FlashForward Capacity Licensing отличается гибкостью, постоянством и предсказуемостью. Поскольку оборудование и программное обеспечение можно приобрести по отдельности, пользователи своевременно получают нужные им решения. Благодаря бессрочным и перемещаемым лицензиям обновление, перепрофилирование или консолидация оборудования не затрагивает программное обеспечение. Лицензии можно перемещать с одного оборудования на другое и они не закрепляются за определенным оборудованием, а значит, не препятствуют его обновлению или замене в любой момент. Скидки для заказчиков при этом вычисляются на основе объема использования ими инфраструктуры, поэтому стоимость программного обеспечения и поддержки снижается по мере увеличения плановой емкости.

«Команда NetApp SolidFire выполнила существенную часть тяжелой работы по взаимной интеграции и теперь может полностью сосредоточиться на создании передовых решений для управления данными в различных вариантах инфраструктур, — отмечает глава представительства NetApp в России и странах СНГ Татьяна Бочарникова. — Опираясь на мощные ресурсы NetApp, в этому году NetApp SolidFire представит новые решения, которые позволят нашим клиентам оптимизировать работу своих ЦОД, обеспечивать эффективное и недорогое обслуживание, а также получать доход от новых возможностей на рынке».

Напомним, во многом благодаря приобретению SolidFire по итогам прошлого года компания NetApp вошла в число лидеров рейтинга Gartner среди массивов на основе твердотельных накопителей. Кроме того, компания стала наиболее динамично развивающимся производителем массивов All-Flash, а ее темпы роста в годовом исчислении оказались в два раза выше, чем аналогичный показатель всех остальных компаний этого сектора вместе взятых.