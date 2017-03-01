SAP и Apple разработали новый инструмент для создания мобильных бизнес-приложений

Компания SAP и Apple объявили о том, что с 30 марта планируют открыть доступ для разработчиков к новому инструменту для создания мобильных приложений для iPhone и iPad — SAP Cloud Platform SDK. Как рассказали CNews в SAP, новый SDK позволяет разработчикам использовать мобильные сервисы и другие возможности облачной платформы SAP, предоставляя такие корпоративные функции, как единый вход, синхронизация автономных данных и расширенные возможности поддержки, чтобы решать сложные задачи сегодняшней современной, цифровой компании. SDK может дополняться инструментами для создания UX элементов, существующими корпоративными сервисами и интерфейсами программирования приложений (API) для обеспечения доступа к SAP S/4 HANA и системам других разработчиков, а также может генерировать фрагменты кода для упрощения процесса разработки. Ожидается, что всё это позволит разработчикам создавать приложения с невероятным пользовательским опытом. Более подробная информация по SDK доступна на www.sap.com/apple.

«Как мы заявляли ранее, SAP выпускает корпоративное ПО для работы в режиме реального времени для iOS-устройств, что поможет компаниям всех размеров трансформировать рабочие процессы с помощью собственных приложений, разработанных специально для iPhone и iPad, — отметил Бернд Лейкерт (Bernd Leukert), член правления SAP SE. — Клиенты, партнеры и компания SAP теперь могут быстро разрабатывать приложения, которые будут передавать данные с помощью новейших возможностей SAP Cloud Platform и SAP S/4 HANA. Это своевременное партнерство для наших клиентов, поскольку все больше и больше компаний строят свою мобильную стратегию вокруг iOS».

«Когда мы начали сотрудничать с SAP, мы знали, что это невероятная возможность трансформировать рабочие процессы для людей во всем мире с помощью инноваций и безопасности системы iOS и позиций SAP на рынке корпоративных приложений. Мы уже видим, что результаты этого сотрудничества позволяют предприятиям из различных отраслей работать эффективнее, — заявила Сьюзан Прескотт (Susan Prescott), вице-президент компании Apple по продуктовому маркетингу. — Теперь ещё больше разработчиков смогут воспользоваться возможностями нового пакета инструментов для разработки, и нам не терпится увидеть, как они смогут изменить свой бизнес».

SAP Academy для iOS открывает доступ к начальным учебным материалам и семинарам для более 2,5 млн разработчиков для SAP и более 13 млн разработчиков для iOS. Глобальный запуск академии, по информации SAP, состоится позже, в текущем году. В дополнение к новому SDK и сервису SAP Fiori для языка дизайна iOS, Apple и SAP совместно разработали первый пакет приложений, как часть учебных материалов и курсов для SAP Academy для iOS. Цель курсов — предоставить мобильным разработчикам и дизайнерам доступ к знаниям, инструментам и образовательным материалам для создания нового класса мобильных приложений, которые будут полностью использовать возможности нового SDK для разработчиков, SAP Cloud Platform, сервис SAP Fiori для iOS и новейшие возможности устройств и программного обеспечения Apple. Обучающие материалы будут регулярно обновляться и дополняться.

Сейчас SAP занимается разработкой собственных индустриальных приложений для iOS, для различных сфер — от производства до ритейла, целью которых является трансформация ключевых рабочих процессов. Первое из подобных мобильных приложений — SAP Project Companion, с версиями для менеджеров и консультантов — разработано для работы в профессиональных сервисах и для улучшения коммуникации внутри рабочих групп, запланировано для запуска 30 марта. Данные приложения будут интегрированы через SAP Cloud Platform с решением SAP S/4 HANA Professional Services Cloud, что упростит доступ к необходимой информации в режиме реального времени для консультантов, менеджеров проектов и других пользователей.

Один из ключевых элементов сотрудничества — язык дизайнеров SAP Fiori для iOS, который позволяет разработчикам создавать новое поколение приложений, сочетая пользовательский опыт iOS с требованиями бизнес-пользователей.