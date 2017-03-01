Робот «Метроша» будет поздравлять пассажиров московского метро с праздниками

Робот модели Promobot с большим сенсорным дисплеем на груди и яркими голубыми глазами будет радовать и поздравлять пассажиров московского метро и Московского центрального кольца. Он будет привлекаться на работу в метро в предпраздничные и праздничные дни, сообщили CNews в компании Promobot. Пока он проходил лишь производственную практику — перед Новым годом на станции МЦК «Лужники». Теперь руководство столичного метрополитена объявило о том, что возьмет робота на постоянную работу.

«Робот положительно зарекомендовал себя на выставках, в которых участвовал транспортный комплекс. Теперь мы решили взять его на постоянную работу», — заявили в пресс-центре МЦК в «Московском метрополитене». Робот получил имя «Метроша».

«Работа с московским метрополитеном — стратегическое направление для нашей команды. Мы начали сотрудничество в конце 2016 года и в дальнейшем планируем его развивать. Например, в версии Promobot v.3 робот может поддерживать беседу на многих иностранных языках, принимать оплату, печатать билеты, оказывать функции навигации, а также интегрироваться с существующими сервисами московского метро. Это значит, что в ближайшем будущем можно говорить о новом уровне сервиса для жителей и гостей столицы», — заявил Алексей Южаков, председатель совета директоров Promobot.

Пермская компания Promobot — производитель автономных сервисных роботов, работающий на территории России, Северной и Восточной Европы. Сегодня несколько сотен роботов Promobot работают в США, Китае, Казахстане, Ирландии, Великобритании, Испании, Чили и в других странах по всему миру. Они трудятся в качестве администраторов, промоутеров, хостес, музейных гидов.