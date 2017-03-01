Ricoh начинает российские продажи принтеров и МФУ SP 220/277 и SP 325/377

Ricoh объявила о запуске продаж в России двух новых серий монохромных устройств формата A4 — SP 220/277 и SP 325/377. Как рассказали CNews в компании, новые принтеры и МФУ созданы специально для среднего и малого бизнеса и пришли на смену моделям Ricoh SP 210/SP 212 и SP 311. Главные отличительные особенности новинок – компактность, производительность, надежность и доступная цена, а также большой набор рабочих функций и широкий спектр способов подключения.

Новые модели Ricoh выполнены в компактном форм-факторе и подойдут для любого рабочего помещения. Благодаря автоматической установке драйверов новинки готовы к работе сразу после подключения. Во всех моделях интуитивно понятный интерфейс, с которым разберётся любой сотрудник, даже если в компании нет ИТ-специалиста. В МФУ оптимизированы самые востребованные функции: копирование документов осуществляется одной кнопкой, а отсканированные документы можно сразу отправить в папку на компьютере, по электронной почте или загрузить на USB-накопитель.

Принтеры и МФУ Ricoh SP 220/SP 277 печатают до 23 страниц в минуту, а SP 325/SP 377 — до 28 страниц в минуту и поддерживают дуплексную печать, что позволяет сразу печатать на двух сторонах листа и экономить время. Максимальная месячная нагрузка для устройств серий SP 220/SP 277 составляет 20 тыс. отпечатков, а для линейки SP 325/SP 377 — 35 тыс. отпечатков, что в 1,5 раза больше, чем у конкурентов в этом сегменте. Таким образом, при печати на устройствах Ricoh доступный ежемесячный объём задач значительно выше.

Все новые принтеры и МФУ поддерживают как проводное Ethernet), так и беспроводное подключение (Wi-Fi 802.11 b/g/n), благодаря чему они подключаются к офисной сети, а также работают с Apple AirPrint, Mopria, Google Cloud Print. Это удобно для работников и предпринимателей, хранящих документы на мобильных устройствах. С помощью специального приложения Ricoh Smart Device Print&Scan для iOS и Android пользователи могут отправлять документы на печать со смартфона или планшета, а также получать отсканированные копии прямо на своё устройство. Кроме того, встроенный модуль NFC позволяет подключиться к принтерам и МФУ Ricoh в одно касание.

Каждая из представленных линеек (SP 220 и SP 325) включает в себя принтер, МФУ (принтер, копир и сканер), МФУ со встроенным факсом, а также их модификации с картриджами повышенной ёмкости в стартовом комплекте поставки – SP 277 и SP 377. В SP 277 это картридж на 2600 отпечатков, а в SP 377 – на 6400 отпечатков. Покупка этих принтеров и МФУ позволит снизить стоимость отпечатка и сэкономить на расходных материалах до 35% за весь срок службы устройства.

Все модели линеек SP 220/277 и SP 325/377 поступят в продажу на территории России уже в марте 2017 года.