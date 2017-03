Nvidia представила набор инструментов GameWorks для DirectX12

Nvidia представила GameWorks DX12 - набор ресурсов и инструментов для разработчиков игр, который предназначен для повышения реалистичности и ускорения разработки игр, созданных с помощью API DirectX 12 от Microsoft. Пакет включает обновления к SDK Nvidia GameWorks для создания интерактивного контента кинематографического качества в PC-играх; обновления к SDK Nvidia VRWorks для создания контента для систем виртуальной реальности; новые инструменты для разработчиков и новый Game Ready драйвер.

Инструменты обеспечивают значительный прирост производительности, множество новых эффектов рендеринга и моделирования и другие возможности, помогающие в создании игр, оптимизированных для DirectX 12.

«Мы инвестировали более 500 человеко-лет работы инженеров, чтобы создать полноценную платформу для разработки игр DirectX 12, которая, помимо всего прочего, включает самый передовой движок моделирования физики, - отметил Тони Тамаси (Tony Tamasi), старший вице-президент по контенту и технологиям в Nvidia. – Эти ресурсы призваны подарить геймерам GeForce наилучшие впечатления от игр DirectX 12, такие же, которые они получали от игр DirectX 11».

«Nvidia демонстрирует четкий фокус на DirectX 12, - говорит Кэм МакРэй (Cam McRae), технический директор Coalition, создателя Gears of War 4. - Сотрудничество с Nvidia при разработке Gears of War 4 принесло прекрасные плоды и помогло сделать игру быстрой, красивой и стабильной».

«Nvidia не только создает потрясающие спецэффекты, работающие в реальном времени на ПК, но и предоставляет доступ к ресурсам разработчикам игр, - говорит Хэджайм Табата (Hajime Tabata), руководитель отделения Square Enix. - Визуальная магия, которую вы зачастую можете наблюдать в играх, - это результат работы Nvidia. Они предоставляют разработчикам несметное количество исходных кодов, инструментов, технологий и инженерной поддержки. В этом сотрудничестве мы не просто хотим подняться на новую эволюционную ступень визуализации, но и создать новые возможности для пользователей с помощью новых технологий».

Технологии GameWorks сегодня используются в более чем 1000 играх. В новой версии GameWorks свыше 2 млн строчек кода, что обеспечивает разработчикам игр доступ к широкому спектру эффектов рендеринга и моделирования.

DirectX 12 поддерживает асинхронные вычисления, объединяющие графику и моделирование, и переносит на GPU неграфические задачи для создания таких эффектов, как постобработка, освещение и физика. В настоящий момент эти эффекты в играх используются в ограниченном количестве, так как в большинстве игр на подобные эффекты можно выделить всего несколько миллисекунд (без потери плавности геймплея).

Чтобы повысить эффективность асинхронных вычислений для игровых эффектов, Nvidia представила новый передовой движок моделирования физики в реальном времени для DX12, где асинхронные вычисления применяются в двух технологиях:

Nvidia Flow 1.0 – библиотека визуальных эффектов для моделирования и объемного рендеринга динамичных воспламеняющихся жидкостей, огня и дыма. Поддерживает DirectX 12 и 11. Nvidia FleX 1.1 – техника для создания эффектов реального времени, основанная на симуляции частиц, описывающих разные типы объектов в сцене. Поддерживает вычисления в DirectX 12.

FleX и Flow уже доступны бесплатно для зарегистрированных разработчиков.

GameWorks также включает новую библиотеку Nvidia HairWorks 1.3 для моделирования и рендеринга реалистичного меха и волос в играх. Версия 1.3 поддерживает DirectX 12 и уже также доступна для разработчиков.

VRWorks включает API, библиотеки и функциональность, которые позволят производителям шлемов и разработчикам приложений достичь нового уровня погружения в виртуальную реальность. Новая версия пакета включает поддержку DirectX 12 с повышенной производительностью, низкими задержками и полноценным «plug-and-play». Пакет получит поддержку в движках Unity 2017.1 beta, ожидаемого этой весной, и в Unreal Engine 4, которые охватывают большинство платформ разработки игр.

Nvidia также представила несколько ресурсов для разработчиков, чтобы улучшить разработку игр DirectX 12, включая Nvidia Aftermath 1.0 – утилита диагностики, с помощью которой разработчики могут проанализировать отчеты ошибок DirectX 12? Nsight Visual Studio Edition 5.3 – инструмент для отладки и профилирования VR и DirectX 12 приложений в реальном времени. Поддерживаются API Oculus, OpenVR (HTC Vive) и DirectX 12, PIX Plug-in – PIX – это инструмент отладки DirectX 12 от Microsoft. Вместе с командой Microsoft PIX Nvidia создала счетчики производительности в PIX для Windows через PIX Plug-in.

Nvidia объявила о скорой доступности Game Ready драйвера, оптимизированного для игр DirectX 12. Вместе с разработчиками игр компания оптимизировала код в драйвере, добившись в среднем 16% прироста в таких DirectX 12-играх, как Ashes of the Singularity, Gears of War 4, Hitman, Rise of the Tomb Raider и Tom Clancy’s The Division

С момента выпуска архитектуры Pascal и передового семейства графических процессоров DX12, включая флагманов линейки GeForce® GTX 1080 Ti и GTX 1080, Nvidia продолжает оттачивать производительность в играх DX12, выпуская новые версии Game Ready драйверов. Новые драйверы выходят непосредственно в момент релиза самых ожидаемых игровых новинок.