Navicon начал подключать клиентов к Microsoft Dynamics 365

Системный интегратор Navicon объявил о начале подключения клиентов к новой комплексной платформе корпорации Microsoft — Dynamics 365. Решение объединяет возможности всех продуктов линейки Microsoft Dynamics и представляет собой набор интеллектуальных бизнес-приложений нового поколения, каждое из них настроено под решение задач конкретной сферы бизнеса. Облачная система доступна российским клиентам системного интегратора с февраля 2017 г., сообщили CNews в Navicon.

«В первую очередь, на новой платформе мы запустили проекты в области CRM. Dynamics 365 отлично подходит для решения всех актуальных задач в области работы с клиентами — автоматизации клиентской базы, управления продажами и лояльностью, выстраивания единого профиля клиента и аналитики», — рассказала Софья Тотмакова, лидер практики CRM Navicon.

Microsoft Dynamics 365 представляет собой полноценную ИТ-экосистему, разработанную корпорацией для управления фронт- и бэк-офисом компании. ERP- и CRM-решения на платформе MS Dynamics, которые раньше нужно было устанавливать и настраивать отдельно, сегодня объединены в рамках одного решения.

Новая платформа реализована в модульном виде: есть бизнес-приложения для автоматизации продаж, маркетинга, сервисного обслуживания, управления проектами и ресурсами. Модули могут быть подключены как отдельно, так и в составе набора бизнес-приложений. Большинство функциональных возможностей новой системы реализовано в облачной среде Azure. Таким образом, Microsoft демонстрирует принципиально иной подход к доставке ПО пользователям: бизнес может выбирать, какая функциональность ему нужна в конкретный момент времени, подключать необходимые модули и масштабировать их с ростом потребности в автоматизации.

«Благодаря MS Dynamics 365 управленцы получили легко настраиваемый инструмент автоматизации бизнес-процессов как в отдельных департаментах, так и на уровне всего предприятия в целом. Решение предоставляет широкую функциональность. Оно не только объединяет возможности всех продуктов Dynamics, но и бесшовно интегрируется с облачными аналитическими сервисами и технологиями Microsoft», — подчеркнула Софья Тотмакова.

Главная отличительная черта решения — интеграция между модулями системы и доступ к любым данным в несколько кликов, указали в Navicon. Больше не нужно дополнительно настраивать обмен данными между CRM и ERP: в MS Dynamics 365 предусмотрена общая модель данных CDM (Common Data Model), то есть информация из всех приложений, от любых источников в системе агрегируется в едином хранилище.

Новый подход к хранению массивов данных позволил снизить вероятность дублирования информации и увеличить скорость обработки информации, а значит, и принятия управленческих решений. В свою очередь, бизнес-пользователи теперь могут легко адаптировать приложения к работе организации, подключив систему к используемым в компании базам данных.

Dynamics 365 совместим с большинством продуктов корпорации: так, легко настраивается взаимодействие с привычными офисными инструментами Microsoft — Office, Outlook, Project, благодаря чему бизнес-пользователь может загружать данные в приложения, например, прямо из электронной почты.

Более того, интеграция с инструментарием предиктивной аналитики и data mining (Cortana Intelligence, Power BI, Azure Machine Learning) предоставляет пользователям конкурентные преимущества, утверждают в компании. Например, при помощи «умного» сервиса аналитики Customer Insight можно выстроить единый профиль клиента на основании данных из разных источников, а также увидеть сценарии и прогнозы его поведения, учитывая множество факторов внешней и внутренней среды. Подключаемый модуль Relationship Insight дает возможность настроить интеллектуальный механизм управления почтой: система автоматически определяет, какие письма требуют особого внимания или потенциально помогут заключить выгодную сделку.

Изменился и механизм работы с модулями, установки надстроек и расширений к системе. Скачать в виртуальном магазине Microsoft AppSource и настроить модули-расширения для MS Dynamics 365 может даже пользователь без специальной подготовки.

«При этом установка и настройка сложных отраслевых решений на базе Dynamics 365 все еще невозможна “по щелчку пальца”. Она требует качественной подготовительной работы с привлечением ИТ-специалистов, — добавила Софья Тотмакова. — Сейчас многие компании разрабатывают отраслевые надстройки для новой экосистемы. Мы в Navicon тоже планируем в ближайшее время представить собственные отраслевые разработки, в том числе готовые коробочные решения».

Решение MS Dynamics 365 доступно для бизнеса любого размера. Вендор предлагает гибкое ценовое предложение для среднего и малого бизнеса: лицензирование для SMB доступно по спецпредложениям и дисконтам в зависимости от объема арендуемых мощностей.