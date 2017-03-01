«Лаборатория Касперского»: мобильных зловредов стало в три раза больше

«Лаборатория Касперского» объявила о фиксации значительного роста числа мобильных зловредов – по итогам 2016 года вредоносных установочных пакетов для смартфонов и планшетов стало почти в три раза больше, чем в 2015. Больше всего – в 8,5 раз, выросло количество мобильных вымогателей, что коррелируется с общей тенденцией увеличения числа этих вредоносных программ. Кроме того, более чем в полтора раза увеличилось количество мобильных банковских троянцев, и российские пользователи оказались наиболее подвержены этой угрозе.

Мобильные зловреды быстро эволюционируют и активно учатся обходить новые механизмы защиты, встроенные в операционные системы, в частности в Android. На протяжении всего 2016 года эксперты «Лаборатории Касперского» наблюдали, как вредоносные приложения получали привилегированные права и возможности управления настройками системы, перекрывая своим окном различные сообщения и предупреждения от Android. Именно так, например, вели себя крайне активные банковские троянцы Asacub и Gugi, атаковавшие преимущественно пользователей в России.

Наибольшее же распространение в 2016 году получили рекламные мобильные троянцы, стремящиеся получить права суперпользователя с целью тотального контроля над устройством. В основном эти программы агрессивно демонстрируют рекламу на зараженном смартфоне или планшете, и иногда их «старания» приводят к тому, что пользоваться устройством становится крайне затруднительно. Однако ряд рекламных троянцев может также устанавливать вредоносное ПО, что создает дополнительные риски для пользователя. При этом рекламный зловред устанавливает свои модули в системные папки, поэтому удалить его с устройства не так просто – в некоторых случаях не помогает даже возвращение к заводским настройкам.

«Злоумышленники пользуются тем, что большинство мобильных устройств до сих пор нерегулярно получают обновления операционной системы. Это приводит к тому, что смартфоны и планшеты оказываются уязвимы к старым, хорошо известным и легко доступным эксплойтам, которыми и пользуются зловреды, – сказал Роман Унучек, антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского». – Мы полагаем, что в 2017 году пользователи мобильных устройств по-прежнему будут чаще всего сталкиваться с раздражающими и потенциально опасными рекламными троянцами. И мы, разумеется, будем внимательно следить за развитием этого типа вредоносного ПО. Кроме того, мы продолжим пристально наблюдать за мобильными банковскими троянцами, поскольку именно они старательно ищут способы обхода защитных механизмов и нередко открывают новые ниши и пути для злоумышленников».