«Эттон» разработала мобильное приложение для освещения событий Всемирных военных игр в Сочи

Компания «Эттон» разработала мобильное приложение «Сочи 2017» для обеспечения дополнительной информационной поддержки III зимних Всемирных военных игр. Благодаря мобильному приложению для операционных систем iOS и Android болельщики по всему миру первыми узнавали новости о ходе соревнований, сообщили CNews в «Эттон».

Пользователям мобильного приложения доступна информация по видам спорта, медальным зачетам и результатам соревнований. Через мобильный телефон или планшет можно узнать о странах-участниках III зимних Всемирных военных игр, познакомиться с составами сборных и победителями. Для пользователей, которые не смогли приехать на Игры, организованы прямые трансляции соревнований и церемоний. Также в приложении «Сочи 2017» предусмотрена карта спортивных объектов и расписание спортивных событий.

Приложение разработано под мобильные телефоны и планшеты с системами iOS, Android и доступно бесплатно в магазинах App Store и Google Play.