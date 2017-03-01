«Астрософт» вошел в Некоммерческое Партнерство «Руссофт» — крупнейшее и наиболее влиятельное объединение компаний-разработчиков программного обеспечения России, а также стал членом Института управления качеством (Russian Federation Quality Assurance Institute Chapter) и ассоциированным участником АП КИТ — Ассоциации производителей компьютерных и информационных технологий.

«Астрософт» присоединился к «Руссофт», в первую очередь, как разработчик собственных, решений: российской ОС реального времени МАКС для интернета вещей и IT-оборудования, компилятора С/С++, комплекса средств разработки программно-определяемого радио, автоматизации бизнес-процессов на платформах 1C и Microsoft и бизнес-приложения для корпоративных коммуникаций на базе Microsoft Skype for Business.

Ежегодно «Астрософт» реализует более 100 высокотехнологичных проектов для клиентов из России, Германии, Финляндии, Швеции, Великобритании и других стран.

«Астрософт» заинтересован в увеличении экспорта своих продуктов, «Руссофт» способствует усилению государственной поддержки экспортного потенциала отечественной IT-индустрии. Членство в «Руссофт» позволит «Астрософт» эффективнее обмениваться опытом с другими IT-компаниями, участвовать в продвижении отраслевых инициатив, быстрее и результативнее внедрять отечественное ПО как за рубежом, так и в самой России, не на словах, а на деле воплощая идеи импортозамещения», — сказал П. В. Васильев, генеральный директор «Астрософт».

«Вступление «Астрософт» в наше партнерство в значительной степени усиливает наши суммарные компетенции в сегменте разработки систем безопасности для «промышленного интернета» и «интернета вещей», что крайне необходимо для реализации проектов Национальной Технологической Инициативы, в которой «Руссофт» выполняет роль одного из организаторов работ по продвижению российских компаний на рынке безопасности информационных и киберфизических систем (SafeNet)», — отметил В. Л. Макаров, президент НП «Руссофт».