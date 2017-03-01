Angara будет применять решения Solar Security в своих проектах

Группа компаний Angara, специализирующаяся на обеспечении информационной безопасности предприятий, объявила о подписании партнерского соглашения с Solar Security, разработчиком продуктов и сервисов для целевого мониторинга и управления информационной безопасностью. Как рассказали CNews в Angara, в рамках достигнутых договоренностей группа компаний планирует предлагать решения Solar Security предприятиям финансовой сферы, телеком- и государственного сектора и др.

Первым шагом станет обучение инженеров внедрения и специалистов по продажам ГК Angara. Оно будет посвящено возможностям DLP-решения Solar Dozor 6. Кроме того, компании планируют запустить совместное маркетинговое продвижение, в том числе — PR-активности в СМИ и различные мероприятия: бизнес-ужины, круглые столы и т.п.

«Продукты компании Solar Security решают широкий спектр актуальных для заказчиков задач: мониторинг внутренних угроз, общего состояния информационной безопасности в компании и др. При этом компания молода, амбициозна и является заметным игроком рынка ИБ-решений. Мы считаем, что сочетание этих качеств позволит нам успешно предлагать решения Solar Security российским заказчикам и расширять свои компетенции в реализации проектов на базе современных продуктов и сервисов по информационной безопасности», — заявил Сергей Шерстобитов, генеральный директор ГК Angara.

«Это партнерство должно усилить обе компании. Solar Security и ГК Angara — два молодых игрока на рынке, которые действуют активно и смело, без оглядки на конкурентов. Наше видение отрасли очень схоже, и это придает уверенности, что сотрудничество будет успешным, и совместный бизнес будет развиваться стремительными темпами», — прокомментировал заключение партнерского соглашения Денис Назаренко, директор по работе с партнерами компании Solar Security.