Android-троян ворует пароли от банковских приложений

Вирусная лаборатория Eset обнаружила мобильный банковский троян для Android с функцией блокировки экрана. Зловред маскируется под приложения с прогнозом погоды на Google Play, сообщили CNews в Eset.

В ходе установки вредоносная программа запрашивает у пользователя расширенные права в системе. Когда установка завершена, троян выводит на главный экран виджет с прогнозом погоды, «позаимствованный» у легального приложения. Параллельно с этим информация об устройстве передается в фоновом режиме на командный сервер.

Троян распознает популярные банковские приложения, собирает логины и пароли при помощи фальшивых форм ввода и направляет эти данные своим операторам. Функция перехвата текстовых сообщений позволяет обойти двухфакторную аутентификацию на базе SMS. Кроме того, программа может блокировать и разблокировать экран устройства по команде злоумышленников, меняя пароль — предположительно, эта функция используется в момент списания средств со счета, чтобы скрыть кражу от жертвы, отметили в компании.

Специалисты Eset обнаружили первую версию трояна на Google Play 4 февраля. Зловред маскировался под приложение Good Weather и искал на скомпрометированных устройствах одно из 22 банковских приложений, используемых в Турции. Через два дня поддельное приложение было удалено из магазина.

Уже 14 февраля на Google Play появилась обновленная версия вредоносной программы. Она распространялась до 20 числа включительно — на этот раз под названием World Weather. Функционал трояна не изменился, но теперь кампания расширила охват и была нацелена на пользователей 69 британских, австрийских, немецких и турецких банковских приложений. После предупреждения Eset вредоносные приложения были удалены из Google Play, хостинговая компания обезвредила сервер злоумышленников.

Троян можно удалить при помощи мобильного антивируса или вручную, предварительно отключив права администратора устройства. Eset NOD32 Mobile Security для Android детектирует новые угрозы как Trojan.Android/Spy.Banker.HU и Trojan.Android/Spy.Banker.HW.