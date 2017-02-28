Типография «Печатный Элемент» установила полноцветную ЦПМ Xerox Versant 80 Press

Центр оперативной полиграфии «Печатный Элемент» установил полноцветную ЦПМ Xerox Versant 80 Press с опцией печати на длинном формате. Как сообщили CNews в Xerox, новая машина помогла типографии расширить ассортимент услуг, а также повысить качество продукции и скорость выполнения заказов. Установку выполнил партнёр Xerox — компания «Графические технологии».

Цифровая типография полного цикла «Печатный Элемент» открылась в конце 2011 г. Всё это время компания использовала полноцветную ЦПМ Xerox Color 550 как главную машину в парке. К сентябрю 2016 г. у типографии сформировалась потребность в обновлении производственной базы. Тогда было решено приобрести новую полноцветную систему.

На семинаре «Изюминки для цифровой типографии», организованном компанией «Графические технологии», внимание сотрудников «Печатного Элемента» привлекла ЦПМ Xerox Versant 80 Press. Прежде чем принять решение об установке, представители типографии посещали демонстрации этой системы, знакомились с отзывами её владельцев, рассчитывали стоимость отпечатка и эксплуатации. Изучив особенности Xerox Versant 80 Press и сравнив эту печатную машину с альтернативными решениями, руководство компании выбрало Xerox.

Полноцветная ЦПМ Xerox Versant 80 Press печатает со скоростью до 80 страниц в минуту на материалах плотностью от 52 до 350 г/м2, включая пластики и текстурированную бумагу. Обладая разрешением печати 2400x2400 dpi и разрешением растрирования 1200x1200 dpi с глубиной цвета 10 бит, Xerox Versant 80 Press точно воспроизводит тональные переходы, микротекст и другие сложные элементы. ЦПМ оснащена пакетом инструментов Simple Image Quality Adjustment (SIQA), который автоматизирует настройку сведения лица с оборотом и обеспечивает равномерность воспроизведения заливки по листу. Кроме того, машина управляет токами переноса, что ускоряет настройку при печати на сложных материалах, рассказали в компании.

Специалисты «Графических технологий» за три дня установили ЦПМ Xerox Versant 80 Press и запустили её в работу, а потом обучили сотрудников компании «Печатный Элемент» навыкам управления машиной. После недели эксплуатации типография докупила податчик бумаги большой ёмкости на 4 тыс. листов.

В результате установки Xerox Versant 80 Press компания «Печатный Элемент» повысила качество и скорость изготовления продукции. Кроме того, благодаря опции печати на формате до 330х660 мм типография расширила ассортимент услуг, включив в него больше нестандартных форматов.

«Для компании “Печатный Элемент” установка Xerox Versant 80 Press стала не просто плановой модернизацией парка, а отличной базой для дальнейшего развития бизнеса, — отметила Наталья Твердохлебова, менеджер отдела продаж компании «Графические технологии». — Благодаря широким возможностям производства нестандартной продукции, эта машина позволяет типографии предложить клиентам то, чего нет у конкурентов».

«Мы уже давно работаем на оборудовании Xerox и рады, что в нашем парке появилась новая машина этого производителя. Надеемся, что теперь мы усилим наши позиции на рынке и будем получать ещё больше заказов», — заявил Евгений Павлов, коммерческий директор компании «Печатный Элемент».