«Стэп Лоджик» внедрила систему автоматизированного проектирования на базе ПО Autodesk Revit

«Стэп Лоджик» объявила о том, что в 2016 году внедрила систему автоматизированного проектирования на базе программного обеспечения Autodesk Revit. Как рассказали CNews в компании, благодаря применению современных технологий «Стэп Лоджик» и ее заказчики обеспечивают минимизацию ошибок и повышение качества проектирования, сокращение сроков строительства, а также экономию средств за счет закупки исключительно необходимых материалов. Анализ первых реализованных в России BIM-объектов выявил сокращение сроков строительства в среднем на 10%, а стоимости строительства примерно на 30%.

BIM (Building Information Modeling) —технология, представляющая собой процесс коллективного создания и использования данных об объекте на этапах его жизненного цикла (от планирования до строительства, эксплуатации и сноса/реконструкции). В итоге использования технологии BIM-проектирования получается трёхмерная модель здания, в которую внесены архитектурно-конструкторские, экономические, технологические, инженерно-строительные и иные важные характеристики здания.

Внедрение BIM в «Стэп Лоджик» было разбито на несколько этапов: обучение сотрудников, проработка общей стратегии проектирования, подготовка нормативной и технической базы для сотрудников, разработка модели пилотного проекта, оформление и выдача документации в соответствии с ГОСТ. В качестве пилотного проекта был выбран уникальный объект – центр обработки данных для ведущей телекомпании страны.

В результате «Стэп Лоджик» получила команду проектировщиков, владеющих технологией 3D-моделирования, готовую BIM-модель центра обработки данных, включающую и архитектуру, и модели необходимых инженерных систем, альбомы типовых чертежей для выдачи документации и видеоролики визуализации модели.

Теперь в «Стэп Лоджик» процесс проектирования включает в себя информационное 3D моделирование объекта. Итоговая полученная 3D-модель обладает и свойством наглядности - реалистичности компонентов, и всем спектром важных параметров, необходимых для создания чертежей, схем и спецификаций. В качестве аппаратного комплекса для BIM-технологии в «Стэп Лоджик» функционирует распределенная система графических станций, имеющих высокоскоростной доступ по сети к серверным ресурсам, где хранится сборная информационная модель объекта.

Внедрённая технология позволяет для любого элемента, начиная от болта, трубопровода, кабельного лотка и вплоть до дизель-роторных и холодильных машин, полноценно устанавливать параметры и свойства, присущие этим элементам в реальности: габаритные размеры, материал, мощность, точки подключения и многое другое.

В ходе проектирования специалисты «Стэп Лоджик» также виртуально строят и сами инженерные системы с учетом взаимосвязей между центральным оборудованием и периферийными элементами. При этом любое изменение одного элемента полностью изменяет и всю выстроенную систему.

Огромным преимуществом технологии является то, что в процессе проектирования, каждый участник (будь то проектировщик отдельной системы, руководитель или заказчик, а при необходимости, даже удаленный специалист) имеют on-line доступ к полученной единой информационной модели и выполненным чертежам, что позволяет избегать пересечений и четко применять требования стандартов при совместной прокладке сетей. При этом в случае возникновения в ходе проектирования пересечений и наложений, у проектной команды «Стэп Лоджик» есть возможность автоматической проверки модели с помощью программного модуля контроля коллизий.

С разработанной BIM-моделью заказчики и инвесторы имеют возможность прохождения проектной экспертизы. Так, начиная с 2015 года, Мосгосэкспертиза стала пилотной организацией по проведению госэкспертизы проектов, разработанных с использованием BIM-технологий. В настоящее время экспертное заключение получили уже более десятка комплектов проектной документации в BIM-формате. Также планируется, что в 2017 году Министерство строительства сформирует единую нормативную базу РФ, которая позволит закрепить BIM-технологию в проектировании и строительстве.