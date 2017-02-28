Сервис совместного просмотра видео Rave доступен российским пользователям

Rave объявила о запуске в России и СНГ сервиса Rave для совместного просмотра видео. Как рассказали CNews в компании, приложение Rave, доступное для платформ iOS и Android, предоставляет пользователям возможность совместно просматривать видео, слушать музыку и одновременно обсуждать происходящее на экране в чате, не выходя из приложения.

«Это как если бы в YouTube появился функционал WhatsApp», – сказал один из основателей сервиса Майкл Пазарац. – «Мы верим в то, что важно не только смотреть качественный и интересный контент, но и смотреть его в подходящей кампании».

Технология Rave синхронизирует совместный просмотр видео с точностью до одной миллисекунды. Многие пользователи используют эту функциональную особенность Rave для создания у себя дома аудиосистемы, состоящей из множества мобильных устройств. Благодаря этому, больше нет необходимости носить с собой телефон из комнаты в комнату, чтобы продолжить прослушивание музыки. Кроме того, встроенная в приложение функция VoIP позволяет пользователям дистанционно соревноваться в караоке.

Помимо YouTube, пользователи могут также просматривать видео на таких платформах, как Reddit и Viki. Rave также может проигрывать любое видео, загруженное на Google Drive или Dropbox, что делает возможность делиться медиафайлами практически неограниченной.

«Мы хотели создать место, где любой пользователь мог бы легко поделиться и наслаждаться медиаконтентом с любым другим человеком. Совсем недавно людям приходилось начинать просмотр того или иного видео на счет «три», если они хотели совместно посмотреть фильм, музыкальный клип или что-либо еще. Теперь для этого есть гораздо более удобный способ», – добавил Майкл Пазарац.

Rave можно бесплатно скачать в App Store и Google Play. В ближайшее время будет выпущена версия приложения для Google Daydream и Galaxy Gear VR.