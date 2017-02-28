Резидент «Сколково» выпустил на рынок 3D-принтер для детей

Компания «Роббо» (резидент IT-кластера Фонда «Сколково») объявила о выпуске на рынок 3D-принтера «РОББО Mini», который предназначен для домашнего использования и обучения детей 3D-моделированию и 3D-печати.

В принтере применяется метод послойного наплавления материала для создания физического объекта по цифровой 3D-модели. Для безопасности пользователя «РОББО 3D-принтер Mini» оснащен защитным экраном, чтобы предотвратить возможность прикасания к соплу во время печати. 3D-принтер не занимает много места, работает с безопасным и экологически чистым пластиком PLA и основан на открытом программном и аппаратном обеспечении, поэтому все схемы и модели бесплатны и находятся в открытом доступе.

3D-принтер размером 370х280х350 мм и весом в 3,5 кг состоит из четырех узлов: основания, каретки Z, печатного стола и держателя шпилек. Диаметр сопла и диаметр нити составляют 0,4 мм и 1,75 мм соответственно. Максимальная температура нагрева – 250 градусов. «РОББО 3D-принтер Mini» позволяет создавать макеты различных изделий, пластиковые механизмы и декоративные изделия размером 170х100х100. В комплект входит настроенный и собранный принтер, USB-носитель с программным обеспечением и настройками, фильтр для прутка, блок питания и USB-кабель.

Павел Фролов, продюсер компании «Роббо», отметил: «Аналитики PWC предполагают, что мировой рынок 3D-печати вырастет до 16,2 млрд к 2018 году, а среднегодовой темп роста составит 45,7%, Наша задача – подготовить высококвалифицированных отечественных специалистов, которые будут востребованы в этом новом мире. Все наши продукты созданы таким образом, чтобы их можно было разобрать, улучшить и собрать заново, и «РОББО 3D-принтер Mini» не исключение. Он прост в использовании и обучении, и мы надеемся, что он попадет в каждую школу по всей России».

Алексей Гонноченко, руководитель направления EdTech IT-кластера Фонда «Сколково», сказал: «Компания “РОББО” специализируется на образовательных решениях для российских и иностранных школьников. Выпуск нового продукта позволит сделать их учебные классы еще более интересными и полезными как для детей, так и для школ. 3Д-печать уже активно используется в кружках и собственный 3Д-принтер позволит эффективнее вписать технологию в процесс обучения».

Розничная цена 3D-принтера составляет 30 тысяч рублей.

«Роббо» – российская компания-разработчик одноименного робототехнического комплекса для образования. Европейское подразделение компании называется ROBBO Europe. Ранее проект носил название ScratchDuino. При помощи «Роббо» можно обучить детей с пяти лет, школьников и студентов основам программирования, робототехники и конструирования роботов. Комплекс разработан на основе свободного программного и аппаратного обеспечения – все схемы блоков и модулей находятся в открытом доступе, чтобы их можно было не только самостоятельно собрать, но и изменить. Продуктовая линейка «Роббо» охватывает абсолютно все аспекты обучения в области робототехники и прикладных информационных технологий.