«Ренессанс Кредит» оборудовал все отделения системой электронной очереди

Банк «Ренессанс Кредит» завершил проект по внедрению системы электронной очереди. На текущий момент соответствующее оборудование установлено во всех отделениях финансового учреждения. Разработка программного обеспечения и внедрение были полностью реализованы командой банка, сообщили CNews в «Ренессанс Кредит».

«Принятое решение по разработке собственного ПО оказалось верным: стоимость внедрения такой системы электронной очереди — в три раза ниже, чем среднерыночная. В результате появления в отделениях нашего банка нового оборудования и ПО, которое способно анализировать и распределять обращения по тематике, важности и длительности обслуживания, мы сократили вдвое время ожидания клиентов», — рассказал Андрей Абрамов, вице-президент, директор службы поддержки клиентов «Ренессанс Кредит».

Проект по запуску электронной очереди стартовал в 2015 г. Его цель состояла в том, чтобы повысить скорость и качество обслуживания клиентов в отделениях. Кроме того, банку требовалось гибкое технологическое решение, которое можно легко адаптировать под новые бизнес-задачи. Первыми «пилотные» терминалы электронной очереди получили московские офисы, что позволило, с одной стороны, протестировать новую систему там, где есть максимальные нагрузки, а с другой — оперативно получать отзывы и пожелания клиентов и сотрудников банка и реализовывать/внедрять их в короткие сроки, указали в банке.

После успешного запуска пилота в течение года «Ренессанс Кредит» масштабировал проект на всю сеть отделений. Сегодня банк представлен в 65 регионах нашей страны. Общее количество офисов, обслуживающих клиентов, составляет 153.