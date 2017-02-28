QSAN начала продажи СХД XS3226 на 26 дисков в корпусе 2U

Компания QSAN начала продажи модели системы хранения данных XS3226, которая позволяет использовать 26 2,5-дюймовых дисков (SFF) в корпусе высотой 2U. Благодаря высокой плотности размещения дисков максимально доступная емкость пространства хранения увеличена почти на 8% по сравнению с традиционными моделями СХД 2U на 24 диска, за счет чего снижается удельная стоимость хранения за ТБ информации, сообщили CNews в QSAN.

СХД XS3226 является частью линейки XCubeSAN XS3200 и оптимальна для построения высокопроизводительных решений на базе накопителей формата SFF, в том числе all flash-массивов за счет поддержки современных технологий: SAS 12G, SSD кэширование, многоуровневое хранение (Auto Tiering), технология мгновенных снимков (snapshots), репликация. Решение обладает высокой масштабируемостью за счет полок расширения различного форм-фактора (2U-4U 12-60 дисков) и должной надежностью за счет дублирования компонентов и исключения единой точки отказа, рассказали в компании.

В целом серия XCubeSAN представляет собой последнее поколение систем хранения данных SAN c двумя активными контроллерами и обладает высокой производительностью благодаря использованию новейших процессоров Intel Xeon D1500, системной памяти DDR4, технологии 12Gb SAS, встроенным портам 10GbE LAN и операционной системе QSAN SANOS 4.0 (SAN Storage Management Operating System v4.0). Все основные компоненты СХД дублируются и имеют возможность «горячей» замены. Такой дизайн обеспечивает доступность на уровне 99,999%, указали в QSAN.

Продукты XCubeSAN предлагают высокую доступность, гибкую масштабируемость и передовой функционал корпоративного уровня, доступный также для предприятий малого и среднего бизнеса. По словам представителей QSAN, серия XCubeSAN разработана для того, чтобы стать оптимальным решением для ЦОД разного формата, а также для компаний с развитой региональной филиальной сетью.

Среди других особенностей решений линейки XCubeSAN: встроенные порты 10GbE iSCSI RJ45; до 12 000 МБ/с операций последовательного чтения и 8 000 МБ/с последовательной записи, до 1 млн IOPs при последовательном доступе; поддержка «тонких» томов (Thin Provisioning); поддержка удаленной репликации (Remote replication); поддержка интерфейсных карт расширения iSCSI SAN и/или FC SAN; поддержка SED-дисков с шифрованием; поддержка VMware VAAI, Microsoft Hyper-V ODX и решений Citrix; поддержка технологии защиты памяти Cache-to-Flash.