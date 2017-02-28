Pioneer представил поддержку технологии FireConnect в февральском обновлении ПО

Pioneer объявила о поддержке беспроводной аудио-мультирум технологии FireConnect для AV и аудио-компонентов в февральском обновлении ПО. Разработанная компанией Blackfire, мультирум-технология FireConnect станет доступна для пользователей вместе с анонсируемым программным обеспечением. Благодаря ней появляется возможность передавать аудио-сигнал на поддерживаемые сетевые динамики методом беспроводного подключения.

FireConnect – это платформа с беспроводным защищенным доступом, работающая через Wi-Fi. Она позволяет пользователям транслировать аудио из локальной сети на основную аудиосистему с колонками, которые поддерживают FireConnect (например, Pioneer MRX-3 и MRX-5 с частотой семплирования 44.1 Кгц и 48 Кгц). Управлять воспроизведением треков, группировать акустику и выбирать музыку можно через приложение Pioneer Remote App для iPod touch, iPhone, iPad, а так же планшетов и смартфонов на платформе Android.

С помощью Pioneer Remote App можно управлять мультирум-воспроизведением таких стриминговых сервисов, как TIDAL, Deezer и TuneIn. Наряду с сетевыми аудиофайлами также доступна трансляция потоковой музыки через Spotify Connect app.

Через управление приложением Pioneer Remote App пользователи смогут выбирать, через какие колонки транслировать музыку, а также группировать их для синхронизированного звучания во всех помещениях.

Благодаря февральским и мартовским обновлениям ПО и появлению технологии FireConnect, объединяющую все аудио компоненты в единую сеть, владельцы Pioneer смогут вывести свою домашнюю мультимеда-систему на качественно новый уровень.

В февральском обновлении ПО FireConnect появится на следующих моделях от Pioneer: SC-LX901, SC-LX801, SC-LX701, SC-LX501, VSX-1131, VSX-831, VSX-S520D, VSX-S520, SX-S30DAB, FS-W50, and FS-W40. В начале марта обновление FireConnect станет также доступным для следующих моделей: N-30AE, NC-50DAB, XC-HM86D, X-HM86D, X-HM76D, and X-HM76.

Последующие обновления добавят функцию беспроводного распределения источников, подключенных к внешним аналоговым аудио входам. Обновления ПО будут доступны для скачивания на сайте Pioneer.