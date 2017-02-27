«Вымпелком» представил финансовые и операционные результаты за 4 квартал 2016 года

«Вымпелком» (торговая марка «Билайн») представил официальные финансовые и операционные результаты работы за 4 квартал 2016 года. Как рассказали CNews в компании, макроэкономическая обстановка и рубль стабилизировались в 4 квартале 2016 г., однако сохраняются сложные рыночные условия и высокий уровень конкуренции в России. Общая выручка «Билайн» в 4 кв. 2016 г. сократилась на 1,2% до 66,6 млрд руб., что объясняется сокращением доходов от услуг фиксированной связи.

Сервисная выручка в мобильном сегменте незначительно увеличилась на 0,3% до 55,8 млрд руб., что обусловлено ростом выручки от мобильных данных, дополнительных услуг и интерконнекта. Выручка от мобильной передачи данных продолжила уверенный рост, увеличившись на 17% до 13,8 млрд руб. за счет продвижения пакетных предложений, активного распространения смартфонов, увеличения числа пользователей мобильных данных и роста клиентского трафика.

В результате роста трафика данных, показатель среднего дохода в месяц в расчёте на абонента (ARPU) рос в 4 квартале, несмотря на то, что компания продолжает испытывать ценовое давление на голосовые и роуминговые услуги, обусловленное переходом существующих клиентов компании на новые тарифные планы.

Количество абонентов сотовой связи «Билайн» сократилось в 4 квартале на 2,5% по сравнению c прошлым годом до 58,3 млн. клиентов. В 4 квартале показатель лояльности клиентов (NPS) «Билайн» в целом находился в стабильном положении относительно NPS трех крупнейших операторов связи.

Компания изменила методологию бухгалтерского учета некоторых составляющих ее выручки от мобильного контента – перейдя с развернутого представления выручки и затрат на представление баланса, и пересмотрела предыдущие результаты доходов от услуг мобильной связи в свете этого изменения.

Конвергентное тарифное предложение (FMC) от «Билайн» пользуется большой популярностью: услугу подключили свыше 500 тыс. клиентов.

Сервисная выручка в фиксированном сегменте снизилась на 8,2% – до 10,8 млрд руб., главным образом, в результате перевода корпоративных контрактов с расчетов в долларах США на расчеты в рублях, а также сокращения выручки в сегменте B2C.

Финансовые результаты «Вымпелком» за 4 кв. 2016

Показатель EBITDA по России уменьшился на 5,8% до 26,4 млрд руб. Базовый показатель EBITDA, вырос на 1,9%, скорректированный на разовую корректировку в размере 2,2 млрд руб., связанную с капитализацией расходов на аренду сайтов в 4 квартале 2015 г., а также на разовые расходы в размере 86 млн руб., связанные с программой трансформации деятельности компании в 4 квартале 2016 г. Улучшение базового показателя EBITDA является результатом достигнутой экономии затрат вследствие внедрения инициатив, направленных на повышение эффективности деятельности компании.

Капзатраты за вычетом лицензий сократились на 7,5% до 21,6 млрд руб., в основном благодаря экономии, связанной с централизацией закупок. Соотношение капитальных затрат за вычетом лицензий к выручке за последние 12 мес. составило 15,2% в 4 квартале 2016 г. Коэффициент рентабельности положительных денежных потоков за последние 12 мес. (т.е. базовая прибыль EBITDA за вычетом капзатрат) составил 23,4%.