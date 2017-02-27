В мобильном приложении «Яндекс.Маркета» теперь можно оплачивать товары через Apple Pay

В мобильном приложении «Яндекс.Маркета» появилась возможность оплаты покупок через Apple Pay. При оформлении заказа пользователю предлагается несколько способов оплаты. Выбрав среди них Apple Pay, покупатель один раз привязывает свою банковскую карту через приложение Apple Wallet и в дальнейшем подтверждает транзакции с помощью сканера отпечатка пальцев, сообщили CNews в «Яндекс.Маркете». Функция доступна для мобильных устройств под управлением iOS 9 и выше.

По словам представителей сервиса, оплата покупок с помощью Apple Pay — это быстро и безопасно. Номер карты не сохраняется ни на устройстве, ни на серверах и не передается продавцу при оплате. Также Apple Pay не сохраняет информацию о транзакциях.

Опция доступна для зарегистрированных пользователей «Яндекс.Маркета» в магазинах, которые размещают предложения по программе «Заказ на Маркете» и предоставляют возможность предоплаты банковскими картами.

В целом безналичная оплата банковскими картами становится все более популярна у пользователей интернет-магазинов. Так, по данным совместного исследования «Яндекс.Маркета» и GFK, в 2016 г. уже 71% онлайн-покупателей использовали банковские карты (в 2015 г. — 69%).