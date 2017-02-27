«Тринити» разработала профессиональный 3D-принтер 3ntProf

«Тринити» объявила о разработке 3D-принтера 3ntProf, ориентированного на 3D-печать для небольших рабочих групп разработчиков (инженеров, дизайнеров, архитекторов) и учебных заведений всех инженерных специальностей. Как рассказали CNews в компании, 3D-принтер 3ntProf обладает сравнительно низкой ценой и делает трехмерную печать более доступной. Пользователь сможет быстро получить прототипы и функциональные модели с высокой точностью и отличным качеством, что значительно сэкономит время и ресурсы.

Профессиональный 3D-принтер – это периферийное устройство, использующее метод послойного создания физического объекта по цифровой 3D-модели. 3ntProf был создан компанией «Тринити» для запросов относительно области печати, высокого качества и больших объёмов печати.

Применение высокопроизводительной 32 битной электроники позволяет избежать провала производительности на печати сложной геометрии. Высокоточные шаговые двигатели: 0,9 градуса/шаг увеличивают точность воспроизведения в два раза по сравнению с принтерами конкурентов.

Одно из немаловажных преимуществ принтера 3ntProf – отсутствие консольных закреплений, что обеспечивает повышенную прочность конструкции и, следовательно, точность печати. Также пользователь может установить, помимо базовой комплектации, модуль сетевой печати для удаленного управления и обзора записи процесса через камеру.

В следующих версиях продукта планируется разработка системы автоматической смены инструментов: печатные головы с различными материалами, пишущие инструменты, мелкая механическая обработка, лазер-гравер.