Сбербанк начал продажу смарт-терминалов «Эвотор» в Тюмени

Сбербанк объявил о первой продаже смарт-терминала «Эвотор» в Тюмени. Как рассказали CNews в банке, оборудование нового поколения установил многопрофильный медицинский центр «Авиценна».

«Эвотор» - это современный смарт-терминал для представителей малого и микробизнеса с возможностью передачи фискальных данных в Федеральную налоговую службу через интернет. Помимо приема наличных и безналичных платежей смарт-терминал позволяет контролировать остатки товаров, анализировать продажи, предоставлять скидки и начислять бонусы, передавать информацию о выручке и проданных товарах, а также контролировать работу торговых точек удаленно через личный кабинет.

С 1 февраля 2017 г. налоговая инспекция регистрирует только новые онлайн-кассы, которые передают чек в налоговую службу через операторов фискальных данных. С апреля текущего года онлайн-кассы станут обязательными для магазинов, продающих алкоголь. В соответствии с законодательством все старые кассовые аппараты должны быть заменены на онлайн-кассы к 1 июля 2017 г.

«Сбербанк активно внедряет новые технологии. Смарт-терминалы «Эвотор» соответствуют всем новым требованиям, определённым Федеральным законом «О применении контрольно-кассовой техники». Новые терминалы позволяют представителям малого бизнеса не только пользоваться привычными функциями кассы, но и современными сервисами для управления продажами. Мы предлагаем перейти от устаревших форм ведения бизнеса к цифровым технологиям, которые позволяют предпринимателям увеличить выручку и сократить издержки», – сказал заместитель управляющего Тюменским отделением Сбербанка Никита Куликов.

Информацию об установке смарт-терминалов «Эвотор» можно получить на сайте банка, в офисах по обслуживанию юридических лиц по адресу: Профсоюзная, 52, Мельникайте, 135Б или по телефонам: 8 (3452) 216-043, 216-029, 216-059.